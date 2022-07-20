На Полтавщини чоловік вирощував снодійний мак

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 209

У Лохвиці поліція затримала 35-річного чоловіка, який вирощував нарковмісні рослини.

Як повідомила пресслужба поліції Лохвиці, чоловік виростив понад 300 рослин. Його затримали.

За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.310 Кримінального кодексу України (Незаконне вирощування рослин снотворного маку) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. У разі доведення вини, чоловікові загрожує до 8500 гривень штрафу або до 6 місяців арешту чи до 3 років обмеження волі.