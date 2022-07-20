На полтавській трасі М-22 сталося потрійне ДТП

20 липня на автодорозі М-22 Полтава-Олександрія поблизу смт Козельщина сталася ДТП. Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, водій автомобілю Ford Тranzit виїхав на головну дорогу і не надав перевагу в русі Audi А4, в наслідок чого трапилася аварія. Після цього водій Ford в’їхав у ВАЗ, який рухався головною дорогою. Ford злетів у кювет.
Травмованих у даному ДТП немає.
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№ 27 від 7 липня 2022Читати номер