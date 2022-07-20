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На що варто звертати увагу кременчужанам під час покупки морозива

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 472

 

Як правильно вибрати якісне та смачне

Фахівці Відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Лубенського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області надають поради щодо правильного вибору морозива. Хороший десерт допоможе вгамувати голод, адже містить натуральні жири і білки. А ось сурогат не тільки не додасть ситості, а може навіть викликати алергію.

Незважаючи на те, що практично на кожному кроці можна зустріти морозиво на вагу, купувати його не рекомендують: з’ясувати склад і термін придатності такого продукту нереально. До того ж, у мобільних торгових точках-холодильниках складніше дотримуватися правильного температурного режиму. Зважитися на вагові ласощі можна тільки в разі, якщо це кіоск відомого виробника, де дотримуються стандартів виробництва і зберігання.

Взявши в руки пачку, варто звернути увагу, щоб вона була правильної форми (конус, стаканчик, прямокутник і т. д.): змінена форма говорить про те, що морозиво тануло, а значить – зіпсоване. Обираючи продукт з прозорою кришкою, зверніть увагу на колір і форму – морозиво повинно бути без патьоків, а на продукті – дотриманий початковий рельєф.

Є три види морозива, приготованого на основі молочних продуктів – це молочне морозиво, вершкове морозиво і пломбір. Відрізняються вони тільки своєю жирністю, у їх складі не повинно бути рослинних жирів – тільки молочні: наприклад, вершки, цільне або сухе молоко і т.д. Залежно від жирності, морозиво буває:

  • молочне – 0,5-7,5% жирності;
  • вершкове – 8-11,5% жирності;
  • пломбір – 12-20% жирності.

Шукайте на упаковці літери ДСТУ – вони означають, що морозиво виготовлене за державними стандартами. Для морозива використовують три ДСТУ: 4733: 2007 та 4735: 2007 – для морозива на молочній основі, 4734: 2007 – для плодово-ягідного морозива.

Молочне, вершкове морозиво і пломбір об’єднує ДСТУ 4733: 2007.

Усі три названі категорії представляють собою морозиво на основі молока, тобто в їх складі немає жодних рослинних жирів (пальмового, кокосового масла, маргарина, кулінарних жирів і т.д.). У складі такого солодкого десерту повинні бути натуральні жири (молоко, вершки). Взагалі, чим менший перелік інгредієнтів, тим краще, адже класика цього продукту – молоко, вершкове масло, вершки і цукор.

Другий стандарт ДСТУ 4735: 2007 розповсюджується на морозиво з комбінованим складом сировини. Саме так має називатися морозиво, до складу якого доданий рослинний жир або будь-який інший замінник молочного жиру. Такого морозива в магазинах багато, зазвичай на лицьовій стороні етикетки воно називається просто «морозиво», а якщо перевернути, то буде вказано «з комбінованим складом сировини».

Окремий стандарт ДСТУ 4734: 2007 об’єднує плодово-ягідне морозиво, заморожений сік і ароматичне морозиво. Плодово-ягідне морозиво (воно ж фруктовий лід) – морозиво на основі плодово-ягідної сировини. Заморожений сік – морозиво з використанням соку фруктів, ягід або натуральних й ідентичних натуральним ароматизаторів і барвників. Ароматичне морозиво – це продукт, виготовлений на основі цукрового сиропу, барвників, ароматизаторів.

Якщо в складі фруктового льоду вказана натуральна основа – сік, концентрований сік, плодове або ягідне пюре – це корисніше, аніж якщо продукт зроблений тільки на основі цукру і харчових добавок. Важливо розуміти, що ароматизатори теж будуть в такому морозиві, адже смак фруктового соку втрачає яскравість під час заморозки.

Літери ТУ (технічні умови) говорять про те, що морозиво вироблено за індивідуальною рецептурою, а вона не завжди проходить всі контролі якості. Як правило, таке морозиво дешевше, але і натуральних складових в ньому менше.

Слід звертати увагу і на дату виготовлення. Асоціація виробників морозива ухвалила термін зберігання продукту у два роки, утім, під цим слід розуміти, що воно може стільки зберігатися, якщо температура буде від -24 до -32 градусів. Якщо температура -18, то морозиво буде зберігатися, але втрачатиме смак. Такі дані як фізична адреса виробника, харчова та енергетична цінність, вага, назва самого морозива і марки повинні бути вказані обов’язково.

За кольором продукт повинен бути не чисто білим, а наближатися до молочного або вершкового. Уникайте ненатуральних яскравих кольорів – це говорить про наявність «хімії». Якісне морозиво повинне танути при кімнатній температурі 15-20 хвилин, рівномірно, без утворення води. Чим швидше воно тане і з'являються рідинні краплі – тим більше в ньому води і менше молока або вершків.

А ще морозиво варто брати жирне, оскільки саме жир відповідає за смак. Чим жирніше морозиво, тим помітніше буде його жовтизна, яку дає натуральний молочний жир. А ще ви відчуєте жирний наліт на губах, який повинен легко танути і злизуватися. Якщо ж наліт міцно тримається, це говорить про те, що в морозиво додали багато води і рослинні жири.

Обирайте літній десерт правильно і споживайте його з користю й задоволенням!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: морозиво якість ДСТУ стандарти
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