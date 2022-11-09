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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві у 21-річного закладчика копи вилучили 120 пакетів із наркотиками

Сьогодні, 18:05 Переглядів: 178 Коментарів: 1

 

Хлопець розповсюджував наркотики на території Шевченківського району міста

У Полтаві копи викрили закладчика. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.

8 листопада близько 17.00 кримінальна поліція Полтавського райуправління та працівники слідчого підрозділу, під процесуальним керівництвом прокуратури, припинили протиправну діяльність 21-річного полтавця, який розповсюджував наркотики методом закладок на території Шевченківського району міста.

При собі хлопець мав полімерні пакети із наркотичною речовиною. Також поліцейські встановили місця, де він вже встиг зробити закладки. Слідчі поліції вилучили понад 120 полімерних пакетів із наркотиками. Наразі речові докази направили на судову експертизу. Триває слідство.

За даним фактом слідчий підрозділ Полтавського райуправління, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення хлопцеві про підозру та обрання йому запобіжного заходу. У разі доведення вини судом закладчику загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: закладки наркотики Полтава
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Коментарі: 1

1 026
Angel737:
Сьогодні, 19:43

Респект Копам!


0 0

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