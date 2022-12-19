Юні хокеїсти «Кременчука» 2009 виграли три гри з чотирьох

Цими вихідними хокеїсти «Кременчука» зіграли на турнірі у Києві. Вихованці Андрія Смірнова «Кременчук» 2009 зіграв проти «Крижинки», «Сокола» та «Морських Вовків» Одеса. У складі нашої команди зіграли хлопці з Харкова (тренер Віктор Торяник) та залучили хлопця з Дніпра.
«Кременчук» зіграв 4 гри, здобув три перемоги та одну нічию.
Результати ігор:
А вже сьогодні, 19 грудня, хокеїсти «Кременчука» та «Харківські Берсерки» 2009 року народження провели товариський матч. Стає доброю традицією перед грою основних команд на лід виходять юні вихованці з Кременчука та Харкова. Юні спортсмени набираються досвіду та ігрової практики.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер