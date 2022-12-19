Юні хокеїсти «Кременчука» 2009 виграли три гри з чотирьох

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 223

Цими вихідними хокеїсти «Кременчука» зіграли на турнірі у Києві. Вихованці Андрія Смірнова «Кременчук» 2009 зіграв проти «Крижинки», «Сокола» та «Морських Вовків» Одеса. У складі нашої команди зіграли хлопці з Харкова (тренер Віктор Торяник) та залучили хлопця з Дніпра.

«Кременчук» зіграв 4 гри, здобув три перемоги та одну нічию.

Результати ігор:

«Кременчук» - «Крижинка» 2010 - 1:0

«Кременчук» - «Сокіл» - 4:4

«Кременчук» - «Морські Вовки» - 8:2

«Кременчук» - «Крижинка» 2009 - 5:2

А вже сьогодні, 19 грудня, хокеїсти «Кременчука» та «Харківські Берсерки» 2009 року народження провели товариський матч. Стає доброю традицією перед грою основних команд на лід виходять юні вихованці з Кременчука та Харкова. Юні спортсмени набираються досвіду та ігрової практики.