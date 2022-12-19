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Кременчук, Надзвичайні новини

В усіх територіальних громадах Кременчуцького району призначать поліцейських громад

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 375

 

Поліцейські громад проживатимуть на їх території та займатимуться лише питаннями підтримання громадського порядку в населених пунктах громади

Наприкінці минулого тижня керівник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович провів нараду з керівниками територіальних громад щодо забезпечення роботи поліцейських громад. Наразі такі поліцейські працюють у двох громадах району – в Градизькій та Новогалещинській.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Це відродження інституту дільничних поліцейських, яких не будуть задіювати на виконання інших завдань, окрім підтримання громадського порядку в населених пунктах громади. Вони будуть проживати на її території. Голова Градизької громади дуже задоволений роботою свого поліцейського, — зазначив Олег Лєднік.

Планується, що найближчого часу в усі громади району будуть призначені поліцейські громад, яким мають бути створені умови для їх ефективної роботи.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА поліція Кременчуцький район територіальна громада
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