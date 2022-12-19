В усіх територіальних громадах Кременчуцького району призначать поліцейських громад

Поліцейські громад проживатимуть на їх території та займатимуться лише питаннями підтримання громадського порядку в населених пунктах громади
Наприкінці минулого тижня керівник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович провів нараду з керівниками територіальних громад щодо забезпечення роботи поліцейських громад. Наразі такі поліцейські працюють у двох громадах району – в Градизькій та Новогалещинській.
Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Планується, що найближчого часу в усі громади району будуть призначені поліцейські громад, яким мають бути створені умови для їх ефективної роботи.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер