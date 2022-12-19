У Кременчуці засяяла головна новорічна ялинка на площі Перемоги

Сьогодні, 16:54 Переглядів: 503

У Кременчуці засяяла головна новорічна ялинка на площі Перемоги. О 16.00 вперше у цьому році на зеленій красуні загорілися вогники, а біля її підніжжя – фігури різдвяного янгола та Святого Миколая. Спеціально для наших читачів фотокореспондент ТЪ зробив відео та світлини цього моменту.

Кременчужани вже влаштовують фотосесії на площі

Як ми повідомляли раніше, світитиметься зимове дерево від генератора. Генератор надав підприємець, який облаштував поряд ковзанку.

Помилуватися новорічною ілюмінацією на ялинці можна буде з 16.00 до 20.00.