Після масованого обстрілу та без світла у БФ «Ми поряд» виділи гуманітарну допомогу

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Допомогу отримали від друзів з Польщі, Німеччини та небайдужих кременчужан та вимушених переселенців

У п’ятницю, 16 грудня, волонтери з благодійного фонду «Ми поряд» допомогли переселенцям знайти необхідні речі. Цього дня дорослі та діти мали змогу безкоштовно отримати одяг, взуття, посуд, ковдри, подушки, постільну білизну та дитячі іграшки. Керівник БФ «Ми поряд» Сергій Радченко та його команда роздали гуманітарну допомогу, яку надали друзі з Польщі, Німеччини та небайдужі кременчужани та вимушені переселенці.

Наразі благодійний фонд чекає на отримання гуманітарного вантажу на велику суму. Проте щоб доставити вантаж необхідно терміново зібрати кошти на паливо.

Реквізити для допомоги: 4731 2191 1300 6880 (Сергій Радченко)