475 нових випадків захворювання на COVID-19 виявили на Полтавщині минулого тижня

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За цей час померли 13 осіб

З 12 до 18 грудня на Полтавщині зареєстрували 475 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

За минулий тиждень:

одужали - 419;

п родовжують лікування - 769;

померли - 13.

За весь час пандемії на Полтавщині:

захворіли - 218 722;

одужали - 213 462;

померли - 4 491.

Географія поширення коронавірусу за тиждень у громадах:

Білицька – 9;

Білоцерківська – 2;

Великобагачанська – 5;

Великобудищанська – 3;

Великорублівська – 0;

Великосорочинська – 3;

Гадяцька – 6;

Глобинська – 2;

Гоголівська – 2;

Горішньоплавнівська – 78

Градизька – 0

Гребінківська – 5

Диканська – 4

Драбинівська – 3;

Заводська – 5;

Зіньківська – 3;

Кам’янопотоківська – 7;

Карлівська – 5;

Кобеляцька – 99;

Козельщинська – 4;

Коломацька – 1;

Комишнянська – 2;

Котелевська – 0;

Краснолуцька – 0;

Кременчуцька – 52;

Ланнівська – 4;

Лохвицька – 1;

Лубенська – 34;

Лютенська – 1;

Мартинівська – 1;

Мачухівська – 0;

Машівська – 1;

Миргородська – 9;

Михайлівська – 4;

Нехворощанська – 1;

Новогалещинська – 1;

Новооржицька – 3;

Новосанжарська – 26;

Новоселівська – 0;

Оболонська – 3;

Омельницька – 0;

Опішнянська – 1;

Оржицька – 2;

Петрівсько-Роменська – 2;

Пирятинська – 6;

Піщанська – 0;

Полтавська – 46;

Пришибська – 0;

Решетилівська – 3;

Ромоданівська – 1;

Семенівська – 5;

Сенчанська – 3;

Сергіївська – 1;

Скороходівська – 0;

Терешківська – 2;

Хорольська – 9;

Чорнухинська – 2;

Чутівська – 1;

Шишацька – 1;

Щербанівська – 5.

Раніше ми писали, куди звертатися військовим задля безоплатного тестування або щеплення від COVID-19.