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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина

475 нових випадків захворювання на COVID-19 виявили на Полтавщині минулого тижня

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 158

 

За цей час померли 13 осіб

З 12 до 18 грудня на Полтавщині зареєстрували 475 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України. 

За минулий тиждень:

  • одужали - 419;
  • продовжують лікування - 769;
  • померли - 13.

За весь час пандемії на Полтавщині:

  • захворіли - 218 722;
  • одужали - 213 462;
  • померли - 4 491.

Географія поширення коронавірусу за тиждень у громадах:

  • Білицька – 9;
  • Білоцерківська – 2;
  • Великобагачанська – 5;
  • Великобудищанська – 3;
  • Великорублівська – 0;
  • Великосорочинська – 3;
  • Гадяцька – 6;
  • Глобинська – 2;
  • Гоголівська – 2;
  • Горішньоплавнівська – 78
  • Градизька – 0
  • Гребінківська – 5
  • Диканська – 4
  • Драбинівська – 3;
  • Заводська – 5;
  • Зіньківська – 3;
  • Кам’янопотоківська – 7;
  • Карлівська – 5;
  • Кобеляцька – 99;
  • Козельщинська – 4;
  • Коломацька – 1;
  • Комишнянська – 2;
  • Котелевська – 0;
  • Краснолуцька – 0;
  • Кременчуцька – 52;
  • Ланнівська – 4;
  • Лохвицька – 1;
  • Лубенська – 34;
  • Лютенська – 1;
  • Мартинівська – 1;
  • Мачухівська – 0;
  • Машівська – 1;
  • Миргородська – 9;
  • Михайлівська – 4;
  • Нехворощанська – 1;
  • Новогалещинська – 1;
  • Новооржицька – 3;
  • Новосанжарська – 26;
  • Новоселівська – 0;
  • Оболонська – 3;
  • Омельницька – 0;
  • Опішнянська – 1;
  • Оржицька – 2;
  • Петрівсько-Роменська – 2;
  • Пирятинська – 6;
  • Піщанська – 0;
  • Полтавська – 46;
  • Пришибська – 0;
  • Решетилівська – 3;
  • Ромоданівська – 1;
  • Семенівська – 5;
  • Сенчанська – 3;
  • Сергіївська – 1;
  • Скороходівська – 0;
  • Терешківська – 2;
  • Хорольська – 9;
  • Чорнухинська – 2;
  • Чутівська – 1;
  • Шишацька – 1;
  • Щербанівська – 5.

Раніше ми писали, куди звертатися військовим задля безоплатного тестування або щеплення від COVID-19.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: COVID-19 ковід-19 коронавірус статистика
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