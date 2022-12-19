475 нових випадків захворювання на COVID-19 виявили на Полтавщині минулого тижня
Сьогодні, 17:27
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За цей час померли 13 осіб
З 12 до 18 грудня на Полтавщині зареєстрували 475 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України.
За минулий тиждень:
- одужали - 419;
- продовжують лікування - 769;
- померли - 13.
За весь час пандемії на Полтавщині:
- захворіли - 218 722;
- одужали - 213 462;
- померли - 4 491.
Географія поширення коронавірусу за тиждень у громадах:
- Білицька – 9;
- Білоцерківська – 2;
- Великобагачанська – 5;
- Великобудищанська – 3;
- Великорублівська – 0;
- Великосорочинська – 3;
- Гадяцька – 6;
- Глобинська – 2;
- Гоголівська – 2;
- Горішньоплавнівська – 78
- Градизька – 0
- Гребінківська – 5
- Диканська – 4
- Драбинівська – 3;
- Заводська – 5;
- Зіньківська – 3;
- Кам’янопотоківська – 7;
- Карлівська – 5;
- Кобеляцька – 99;
- Козельщинська – 4;
- Коломацька – 1;
- Комишнянська – 2;
- Котелевська – 0;
- Краснолуцька – 0;
- Кременчуцька – 52;
- Ланнівська – 4;
- Лохвицька – 1;
- Лубенська – 34;
- Лютенська – 1;
- Мартинівська – 1;
- Мачухівська – 0;
- Машівська – 1;
- Миргородська – 9;
- Михайлівська – 4;
- Нехворощанська – 1;
- Новогалещинська – 1;
- Новооржицька – 3;
- Новосанжарська – 26;
- Новоселівська – 0;
- Оболонська – 3;
- Омельницька – 0;
- Опішнянська – 1;
- Оржицька – 2;
- Петрівсько-Роменська – 2;
- Пирятинська – 6;
- Піщанська – 0;
- Полтавська – 46;
- Пришибська – 0;
- Решетилівська – 3;
- Ромоданівська – 1;
- Семенівська – 5;
- Сенчанська – 3;
- Сергіївська – 1;
- Скороходівська – 0;
- Терешківська – 2;
- Хорольська – 9;
- Чорнухинська – 2;
- Чутівська – 1;
- Шишацька – 1;
- Щербанівська – 5.
Раніше ми писали, куди звертатися військовим задля безоплатного тестування або щеплення від COVID-19.
Автор: Володимир Дмитренко
Джерело фото: pexels.com
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