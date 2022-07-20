На Полтавщині лише 11% шкіл мають обладнанні укриття: якою буде форма навчання з 1 вересня

Як діти будуть навчатися у школах з 1 вересня – очно чи дистанційно? Питання формату навчання досі залишається невирішеним. Саме про це журналісти спитали у начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна під час проведення ним онлайнбрифінгу.
Він відповів, що формат проведення навчання у школах – питання дуже актуальне. З цього приводу учора була нарада, яку проводило Міносвіти, а сьогодні таку ж нараду запланував Кабмін.
Він повідомив, що лише 11% навчальних закладів області із тих, що перевірені, мають укриття. Це статистика по тим 200 школам, які перевірені в області з 539 існуючих.
На питання щодо можливого звільнення вчителів, які до 1 вересня не повернуться з-за кордону, та чи не буде у такому разі кадрових проблем у школах він відповів, що «у них ще є час повернутися».
Нагадаємо, у Кременчуці в жодній школі немає бомбосховищ, а підвали не відповідають вимогам до укриття. Стали відомі результати опитування батьків щодо того, як мають навчатися кременчуцькі школярі у 2022-2023 навчальному році – очно чи дистанційно.
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№ 27 від 7 липня 2022Читати номер