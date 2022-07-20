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Кременчук, Освіта, Полтавщина

На Полтавщині лише 11% шкіл мають обладнанні укриття: якою буде форма навчання з 1 вересня

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 561

 

За кордон з Полтавської області виїхало 360 вчителів

Як діти будуть навчатися у школах з 1 вересня – очно чи дистанційно? Питання формату навчання досі залишається невирішеним. Саме про це журналісти спитали у начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна під час проведення ним онлайнбрифінгу.

Він відповів, що формат проведення навчання у школах – питання дуже актуальне. З цього приводу учора була нарада, яку проводило Міносвіти, а сьогодні таку ж нараду запланував Кабмін.

- Головний пріоритет – це безпека. Тому, школи, які мають укриття, повинні отримати погодження на їх експлуатацію у ДСНС. Якщо таке погодження є, то можна навчатися офлайн. Але є ще питання, що робити, якщо батьки цього не захочуть? Остаточне рішення поки не прийняте. Це може бути й змішана форма навчання, - зазначив Дмитро Лунін.

Він повідомив, що лише 11% навчальних закладів області із тих, що перевірені, мають укриття. Це статистика по тим 200 школам, які перевірені в області з 539 існуючих.

- У нас ще є 1,5 місяця. Рішення прийматимуть органи місцевого самоврядування з урахуванням забезпечення безпеки та думки батьків. Наразі проводяться їх опитування. Після терактів у Кременчуці, коли росіяни знищили «Амстор», після ракетних ударів по Вінниці, рівень підтримки офлайн навчання значно зменшився. Наразі питання вивчається і невдовзі буде прийняте виважене рішення, - додав Дмитро Лунін.

На питання щодо можливого звільнення вчителів, які до 1 вересня не повернуться з-за кордону, та чи не буде у такому разі кадрових проблем у школах він відповів, що «у них ще є час повернутися».

- На сьогодні за кордоном знаходиться 360 вчителів зі шкіл області. Це 2% від усіх вчителів. У нас працює педуніверситет – випускників багато. Хто хоче з них влаштуватися на роботу до школи, зможуть це зробити. Отже проблем з кадрами не буде, - заявив очільник ОВА.

Нагадаємо, у Кременчуці в жодній школі немає бомбосховищ, а підвали не відповідають вимогам до укриття. Стали відомі результати опитування батьків щодо того, як мають навчатися кременчуцькі школярі у 2022-2023 навчальному році – очно чи дистанційно.

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Автор: Віктор Крук
Теги: школи навчання Полтавщина Кременчук
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