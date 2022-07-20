Полтавська ОВА: чи зменшать час комендантської години та чому не можна відвідувати ліси

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 930

Все вирішується та буде вирішуватися з огляду на інтереси безпеки та оборони України

Минулої п’ятниці, 15 липня, Кременчуцька міська рада ухвалила звернення до Полтавської ОВА щодо встановлення терміну дії комендантської години з 23.00 до 5.00. Нині на території області вона починається о 22.00.

Сьогодні, 20 липня, під час онлайнбрифінгу журналісти спитали начальника Полтавської обласної адміністрації Дмитра Луніна чи отримав він це звернення та як на нього відреагує?

На це очільник ОВА відповів, що звернення депутатів поки не отримав, а як отримає, то винесе це питання на розгляд Ради оборони області.

- Ми там слухаємо аргументи військових та правоохоронців. Якщо така зміна буде ускладнювати їх роботу, то час дії комендантської години залишиться, як є. Одна година нічого не вирішує, - зазначив Дмитро Лунін.

На додаткове питання щодо передбаченої законодавством відповідальності за порушення комендантської години він відповів, що це насамперед відповідальність перед державою та суспільством.

- Якщо люди будуть гуляти ввечері, то ми не знайдемо корегувальників... Це ускладнить роботу правоохоронців. Кременчук – багатостраждальне місто. Стільки обстрілів... Нормальні громадяни повинні дотримуватися вимог без будь-яких покарань. Це питання безпеки міста. Закликаю громадян свідомо виконувати усі обмеження, обумовлені військовим станом, - відповів Дмитро Лунін.

Саме інтересами безпеки та оборони України він пояснив і заборону щодо відвідування лісів, про що його також запитали журналісти.

- Заборона на відвідування лісів введена не через загрозу підірватися, а через можливе знаходження у лісах ДРГ ворога та потреби їх контролювати. У нас йде війна. Прошу всіх дотримуватися встановлених заборон. Грибника можуть сплутати з диверсантом. Не треба ускладнювати та надавати додаткову роботу нашим правоохоронцям та військовим, - зазначив Дмитро Лунін.

Нагадаємо, 7 липня начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявляв, що Рада оборони області не бачить за доцільне переглядати час комендантської години.



