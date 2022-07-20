Полтавська ОВА: чи зменшать час комендантської години та чому не можна відвідувати ліси

Минулої п’ятниці, 15 липня, Кременчуцька міська рада ухвалила звернення до Полтавської ОВА щодо встановлення терміну дії комендантської години з 23.00 до 5.00. Нині на території області вона починається о 22.00.
Сьогодні, 20 липня, під час онлайнбрифінгу журналісти спитали начальника Полтавської обласної адміністрації Дмитра Луніна чи отримав він це звернення та як на нього відреагує?
На це очільник ОВА відповів, що звернення депутатів поки не отримав, а як отримає, то винесе це питання на розгляд Ради оборони області.
На додаткове питання щодо передбаченої законодавством відповідальності за порушення комендантської години він відповів, що це насамперед відповідальність перед державою та суспільством.
Саме інтересами безпеки та оборони України він пояснив і заборону щодо відвідування лісів, про що його також запитали журналісти.
Нагадаємо, 7 липня начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявляв, що Рада оборони області не бачить за доцільне переглядати час комендантської години.
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№ 27 від 7 липня 2022Читати номер