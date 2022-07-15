Кременчуцькі депутати просять скоротити комендантську годину

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Кременчуцькі депутати попросили Полтавську обласну військову адміністрацію встановити терміну дії комендантської години з 23.00 до 05.00 на території Кременчука.

Відповідне звернення сьогодні, 15 липня, депутати ухвалили на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради.

Нині на території області комендантська година діє на годину довше - з 22.00 до 5.00.

Нагадаємо, 7 липня начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявляв, що рада оборони області не бачить за доцільне переглядати час комендантської години - хіба що ближче до осені, коли скоротиться світовий день.