Кременчуцькі депутати просять скоротити комендантську годину

Кременчуцькі депутати попросили Полтавську обласну військову адміністрацію встановити терміну дії комендантської години з 23.00 до 05.00 на території Кременчука.
Відповідне звернення сьогодні, 15 липня, депутати ухвалили на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради.
Нині на території області комендантська година діє на годину довше - з 22.00 до 5.00.
Нагадаємо, 7 липня начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявляв, що рада оборони області не бачить за доцільне переглядати час комендантської години - хіба що ближче до осені, коли скоротиться світовий день.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер