Відсьогодні переселенці можуть отримувати соцпослуги без паспорта

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Довідку про те, що особа звернулась за оформленням паспорта, можна отримати в центрах надання адміністративних послуг, територіальних органах, підрозділах чи підприємствах ДМС

З 15 липня внутрішньо переміщені особи можуть ставати на облік, реєструватись та отримувати допомогу від держави навіть без наявності паспорта – на підставі довідки від Державної міграційної служби (ДМС) чи через застосунок Дія. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Відтепер, щоб зареєструватись на новому місці, бути захищеним та отримувати передбачені законом виплати, переселенці можуть надати довідку ДМС чи використати електронну версію паспорта – єДокумент. Довідку про те, що особа звернулась за оформленням паспорта, можна отримати в центрах надання адміністративних послуг, територіальних органах, підрозділах чи підприємствах ДМС.

Ця норма значно спрощує життя людям, які перемістилися із зон бойових дій і втратили документи.