У Малій Кохнівці в ДТП постраждав мотоцикліст

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Його доставлено до лікарні

У Малій Кохнівці у ДТП постраждав мотоцикліст. Як повідомляє поліція Полтавщини, аварія трапилась сьогодні, 15 липня, близько 15:00.

За попередньою інформацією, 42-річна водійка автомобіля Audi скоїла зіткнення з мотоциклом під керуванням 33-річного водія.

У результаті ДТП водій мотоцикла з тілесними ушкодженнями доставлений до лікарні.

Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження) ККУ.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.



