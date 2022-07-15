МВС опублікувало перелік телеграм-каналів, які працюють в інтересах росії

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 443

МВС опублікувало перелік ворожих телеграм-каналів, які працюють на країну-агресора - росію. Пабліки намагається посіяти «зраду» та розхитати українське суспільство.

Так, мова йде про ТГ-канали Легетимный, Сплетница, Картель, Резидент, Наблюдатель, MediaPost, Женщина с косой та інші телеграм-канали, список яких додається далі та постійно оновлюється.

Тому правоохоронці закликають не користуватись та довіряти ним, адже їх роботу фінансує і координує росія. До того ж, причетність таких каналів до російських спецслужб рф встановила раніше і Служба безпеки України в рамках відповідних кримінальних проваджень.

Зазначається, що низка цих каналів для власної розкрутки замовляє рекламу в українських пабліках.

«Звертаємо увагу власників і редакторів усіх українських видань, що інформаційна, фінансова та будь-яка інша підтримка таких ресурсів може розглядатись як пособництво ворогу та буде переслідуватися відповідно до законодавства», - йдеться в повідомленні.

Повний перелік каналів - за посиланням.