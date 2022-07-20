Навіть перебуваючи у пеклі війни, він підбадьорював: Кременчуччина попрощалася з воїном Артемом Корсуном

Сьогодні, 20 липня, у Кременчуцькому районі попрощалися з 30-річним військовим Артемом Корсуном, який боронив незалежність України. Солдат Корсун Артем Анатолійович загинув 16 липня внаслідок тяжкого уламкового поранення під Бахмутом Донецької області.

Громада провела Артема Корсуна колоною пошани. Поховали захисника у селі Лутовинівка Козельщинської територіальної громади.

- Наші серця стикаються від невимовного болю – через війну ми втратили ще одного нашого колегу, захисника України, турботливого татуся, люблячого чоловіка та сина… Загинув Артем Корсун, головний інженер Лутовинівського елеватора.

Артем був мобілізований 26 лютого та ніс службу у складі територіальної оборони Козельщини, а близько двох місяців тому разом з побратимами відправився на захист країни на передові позиції боїв на Донеччину.

Востаннє Артем виходив на зв’язок 14 липня… Навіть перебуваючи там, у самому пеклі війни, він завжди знаходив підбадьорюючі слова для своїх рідних, друзів, колег. Вірив у перемогу та наближав її всіма силами.

Наш Артеме, спочивай з миром. Ти завжди залишишся у наших серцях та пам’яті - молодим, енергійним та відважним Героєм! Вічна пам'ять нашому Герою Артему! І нищівної поразки його вбивцям. Не пробачимо. Не забудемо, - написала колега Наталія Белка.