У Кременчуці чоловік поцупив велосипед, а коли побачив копів, кинув його і почав тікати

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 341

Вночі, поліцейські, патрулюючи вулицю Сумську, помітили чоловіка з велосипедом, який при появі патрульних залишив його на дорозі й почав тікати. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

Інспектори наздогнали втікача та затримали. Водночас на лінію 102 надійшов виклик від місцевого мешканця про крадіжку його велосипеда. Прибувши на місце події, заявник упізнав свій двоколісний транспорт.

Крадія патрульні доставили до Кременчуцького відділення поліції та передали слідчим для встановлення обставин події.