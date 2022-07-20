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Кременчук

На правобережжі Кременчука з'явиться храм Православної Церкви України

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 113

 

Храм носитиме ім'я Рівноапостольної княгині Ольги

У Кременчуці на Правобережжі вперше відкривається храм Православної Церкви Укрїни. Він носитиме ім'я Рівноапостольної княгині Ольги. Храм відкриють за ініціативи громади, яка самостійно зайнялася пошуком приміщення та реєстрацією документів. Новий храм розташується в одному з приміщень, яке в оренду надав Вагонобудівний завод. Але приміщення потребує ремонту, тому фінансова підтримка не завадить для розвитку «українськості». 

Храм Рівноапостольної княгині Ольги розташований за адресою вул. Приходька, 83, навпроти станції «Крюків-на-Дніпрі». Настоятель храму ікони Божої Матері «Усіх скорботних Радість», протоієрей Анатолій Куліш розповів, що наразі в храмі служби не проводять, адже приміщення у поганому стані. Але, 14 та 19 серпня Богослужіння будуть на вулиці (за сприятливої погоди). 

 

- Організовується громада Православної Церкви України на Правобережжі нашого міста! Це буде єдина саме українська православна церква на цій частині Кременчука. 
Усе там відбувається за ініціативи людей: від підготовки та реєстрації документів до пошуку приміщення. Немає крутих спонсорів, фактично немає фінансів. Є просто бажання створити саме українську православну спільноту.

В оренду вагонобудівний завод надав приміщення (аби десь можна було звершувати Богослужіння, проводити заняття з дітьми та дорослими).

У планах - створити не просто місце, де була б молитва. А центр українськості»: розбирати історію, культуру, звичаї. Аби можна було і свята святкувати, і радощами та горем ділитися. Отож, якщо у когось є бажання та можливість допомогти - справді уклінно прошу.

З усіма пропозиціями та питаннями звертайтеся до мене, або голови релігійної громади, пані Ольга Пономаренко, - розповів настоятель храму ікони Божої Матері «Усіх скорботних Радість», протоієрей Анатолій Куліш. 

Нагадаємо, що на правобережжі Кременчука розташовані у більшості церкви Московського патріархату. Після початку повтомасштабного наступу громада правобережжя попрохала ПЦУ у Великдень освятити великодні кошики у парку «Крюківський». Після цього розпочалися пошуки місця, де віряни могли б піднести молитву до Бога українською. 

На Великдень у парку «Крюківський» святитимуть паски
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Автор: Альона Душенко
Теги: церква ПЦУ
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