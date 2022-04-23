На Великдень у парку «Крюківський» святитимуть паски

Сьогодні, 19:19 Переглядів: 71

Початок заходу о 9.00, він триватиме до 9.50

Початок заходу – о 9.00, він триватиме до 9.50.

24 квітня, на Великдень, кременчужан запрошують на освячення великодніх кошиків до парку «Крюківський».

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