Окупанти розпочали примусову мобілізацію на захоплених територіях для поповнення своєї армії

Окупанти розпочали примусову мобілізацію на захоплених територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей. В першу чергу російські окупанти намагаються мобілізувати українських медиків, які залишились на окупованих територіях. Зокрема, в місті Вовчанськ (Харківська область) в первинної медико-санітарної допомоги молодший медичний персонал примусово відправляють на передову для надання першої медичної допомоги пораненим російським воякам. В разі відмови медикам погрожують розстрілом.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України на своїй сторінці у Фейсбуці.
Окупанти також розпочали мобілізацію молоді на окупованих територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей. З цією метою ними перекриті можливості для виїзду з Херсонської області на контрольовані Україною території. Також ними обмежено можливість виїзду в бік рф.
В Запорізькій області російські військовослужбовці та співробітники фсб також шукають людей призовного віку. Українська розвідка повідомляє, що саме їх планують відправити на поповнення бойових підрозділів російської армії на найбільш гарячих напрямках.
Раніше українські розвідники повідомляли, що особисті дані мешканців тимчасово окупованих територій окупанти почали збирати нібито для отримання «гуманітарної допомоги» або соціальних виплат, а на справді для імітації проведення «референдумів» та подальшої мобілізації до свого війська.,
У день «голосування» співробітники фсб та місцеві колаборанти заповнюватимуть «бюлетені», використовуючи інформацію, одержану раніше та без фізичної присутності самих українців.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер