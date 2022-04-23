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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Окупанти розпочали примусову мобілізацію на захоплених територіях для поповнення своєї армії

Сьогодні, 19:58 Переглядів: 463

 

По суті це спроба путіна знищити Україну «українськими руками»

Окупанти розпочали примусову мобілізацію на захоплених територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей. В першу чергу російські окупанти намагаються мобілізувати українських медиків, які залишились на окупованих територіях. Зокрема, в місті Вовчанськ (Харківська область) в первинної медико-санітарної допомоги молодший медичний персонал примусово відправляють на передову для надання першої медичної допомоги пораненим російським воякам. В разі відмови медикам погрожують розстрілом.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України на своїй сторінці у Фейсбуці.

Окупанти також розпочали мобілізацію молоді на окупованих територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей. З цією метою ними перекриті можливості для виїзду з Херсонської області на контрольовані Україною території. Також ними обмежено можливість виїзду в бік рф.

В Запорізькій області російські військовослужбовці та співробітники фсб також шукають людей призовного віку. Українська розвідка повідомляє, що саме їх планують відправити на поповнення бойових підрозділів російської армії на найбільш гарячих напрямках.

- Ці заходи проводяться попри переважно проукраїнську налаштованість населення областей та загальну мотивацію чинити опір російським загарбникам, - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

Раніше українські розвідники повідомляли, що особисті дані мешканців тимчасово окупованих територій окупанти почали збирати нібито для отримання «гуманітарної допомоги» або соціальних виплат, а на справді для імітації проведення «референдумів» та подальшої мобілізації до свого війська.,

У день «голосування» співробітники фсб та місцеві колаборанти заповнюватимуть «бюлетені», використовуючи інформацію, одержану раніше та без фізичної присутності самих українців.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: російські окупанти війна мобілізація Міноборони розвідка
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