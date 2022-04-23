Російські окупанти намагаються наростити наступ на Сході, але ніде не можуть досягнути успіху

Сьогодні, 20:39 Переглядів: 358

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що рф втратила вже понад 30 тисяч військових

Ворожі війська намагаються наростити темпи проведення операції на сході України з метою оточення угруповання Об’єднаних сил, а також встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями. Основні зусилля противника зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та підготовці до наступу на Сєверодонецьк.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 23 квітня.

Окупанти продовжують часткове блокування Харкова, проводять артилерійські обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури в районі Чугуїва.

Ворог має суттєві проблеми з медичним забезпеченням своїх підрозділів, існують труднощі з евакуацією поранених, не вистачає медикаментів. Через зростання числа поранених, у місті Балаклея ворог, одночасно з розгорнутим військовим шпиталем, використовує можливості міської поліклініки.

- У місті Вовчанськ, що є тимчасово зайнятим, молодший медичний персонал закладів охорони здоров’я примусово відправляється для надання першої медичної допомоги до підрозділів противника, що перебувають на лінії зіткнення з Силами оборони України, - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Російські війська також мають суттєві проблеми з поповненням особовим складом і через це продовжуються спроби провести примусову мобілізацію до лав окупаційних військ в Херсонській області.

За інформацією Генштабу ЗСУ, для переміщення військових вантажів на тимчасово окупованих територіях противник використовує цивільні вантажівки та викрадену сільськогосподарську техніку.

- Підрозділи Сил оборони продовжують звільнення населених пунктів на окремих напрямках та утримання визначених оборонних рубежів. Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!, - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вчора повідомив, що російські війська з моменту вторгнення на територію України втратили вже понад 30 тисяч солдатів і найманців. Він зазначає, що такі дані вдалося отримати із внутрішнього зведення рф.

Зокрема йдеться про 30 557 загиблих російських військових. З них - 23 655 солдатів та офіцерів особового складу російської армії та 6 902 найманця з приватних воєнних компаній.

- Наш український Генштаб досі рахує більш консервативно, та нехай – головне, щоб били точно, – пише Аваков.

Варто зазначити, що за офіційними даними Генерального штабу ЗСУ станом на 23 квітня втрати противника складають близько 21 600 осіб особового складу. Окрім того, українські захисники знищили 854 танка, 2205 бойових броньованих машин, 177 літаків та 154 гелікоптера.