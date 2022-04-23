Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Резніков: Наші партнери не вірили, що Україна може перемогти російську армію

Сьогодні, 21:21 Переглядів: 288

 

За оцінкою американських військових Україна вже має на фронті більше танків, ніж росія

Наші партнери не вірили, що Україна може перемогти. Деякі навіть вважали, що Україна впаде за 72 години, про що мріяли в генеральному штабі кремля. Про це сказав в ефірі інформаційного телемарафону міністр оборони України Олексій Резніков.

- Але, коли українці показали свою не просто хоробрість, а принципову позицію не здавати своєї землі, вони зрозуміли, що ми будемо боротися до останнього. І головна річ, яку вони починають розуміти: посилення ними східного флангу Європи насправді має відбуватися за рахунок посилення України. Бо саме ми стоїмо на тій стіні, яка боронить від орків весь цивілізований світ, - зазначив Резніков.

Він додав, що українська армія потужна й сильна, але вона буде ще сильніша, якщо буде воювати сучасною модерновою зброєю. Це і артилерія, і засоби далекого ураження, і танки, і бронетехніка, і літаки, сказав Резніков.

Міністр оборони повідомив, що завдяки спільній роботі на рівні президента, прем’єр-міністра, керівника Офісу президента, міністра закордонних справ та народних депутатів «змінилась філософія» і Україна почала отримувати зброю від США та інших наших партнерів, зокрема танки і артилерію.

- І це принципова річ, тому що тепер ми можемо наносити ураження не на 20 кілометрів, наприклад, а на 40,- додав він.

Нагадаємо, вчора ЗСУ нанесли нищівного удару по передовому пункту управління 49-ї загальновійськової армії російських окупаційних військ. Всупереч бойовим настановам та здоровому глузду свій командний пункт рашисти розмістили на незначній відстані від лінії бойового зіткнення у Херсонській області. А можливо, саме завдяки новій дальнобійній артилерії, отриманій від країн НАТО, наші артилеристи змогли дістати цей командний пункт. В результаті його ураження знищено два генерали та близько півсотні старших офіцерів.

До речі, на думку американських військових, Україна вже має на фронті більше танків, ніж росія. Про це повідомляє Washington Post.

Представник Пентагону, чиє ім’я тримається в таємниці, розповів про те, що на початку війни Росія мала набагато більше танків і бронемашин, ніж Україна. Але вже на 58-й день військових дій рф залишилася без величезної кількості техніки, а ЗСУ весь цей час на регулярній основі отримували допомогу від різних країн. Зрештою, українські військові тепер мають більше танків та броньованих машин, ніж їхні противники.

Джек Детч, репортер Foreign Policy, розповів про те, що Україна має більшу кількість танків за рахунок того, що ЗСУ отримало Т-72 з різних європейських країн. Танки були передані Україні Чехією та Польщею. Чехи передали 12 одиниць Т-72М1, а поляки відправили ЗСУ 100 танків.

Військові експерти зазначають, що раніше ЗСУ мали всього 2596 танків, а рф – 12420, що значно перевищувало можливості української армії. На момент вторгнення країною-агресором було сформовано 120 батальйонно-тактичних груп, яких забезпечили 4800 танками. Але значна їх частина була втрачена.

0
Автор: Віктор Крук

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна російські окупанти втрати Міноборони танк
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 16 від 21 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх