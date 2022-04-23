Резніков: Наші партнери не вірили, що Україна може перемогти російську армію

Сьогодні, 21:21 Переглядів: 288

За оцінкою американських військових Україна вже має на фронті більше танків, ніж росія

Наші партнери не вірили, що Україна може перемогти. Деякі навіть вважали, що Україна впаде за 72 години, про що мріяли в генеральному штабі кремля. Про це сказав в ефірі інформаційного телемарафону міністр оборони України Олексій Резніков.

- Але, коли українці показали свою не просто хоробрість, а принципову позицію не здавати своєї землі, вони зрозуміли, що ми будемо боротися до останнього. І головна річ, яку вони починають розуміти: посилення ними східного флангу Європи насправді має відбуватися за рахунок посилення України. Бо саме ми стоїмо на тій стіні, яка боронить від орків весь цивілізований світ, - зазначив Резніков.

Він додав, що українська армія потужна й сильна, але вона буде ще сильніша, якщо буде воювати сучасною модерновою зброєю. Це і артилерія, і засоби далекого ураження, і танки, і бронетехніка, і літаки, сказав Резніков.

Міністр оборони повідомив, що завдяки спільній роботі на рівні президента, прем’єр-міністра, керівника Офісу президента, міністра закордонних справ та народних депутатів «змінилась філософія» і Україна почала отримувати зброю від США та інших наших партнерів, зокрема танки і артилерію.

- І це принципова річ, тому що тепер ми можемо наносити ураження не на 20 кілометрів, наприклад, а на 40,- додав він.

Нагадаємо, вчора ЗСУ нанесли нищівного удару по передовому пункту управління 49-ї загальновійськової армії російських окупаційних військ. Всупереч бойовим настановам та здоровому глузду свій командний пункт рашисти розмістили на незначній відстані від лінії бойового зіткнення у Херсонській області. А можливо, саме завдяки новій дальнобійній артилерії, отриманій від країн НАТО, наші артилеристи змогли дістати цей командний пункт. В результаті його ураження знищено два генерали та близько півсотні старших офіцерів.

До речі, на думку американських військових, Україна вже має на фронті більше танків, ніж росія. Про це повідомляє Washington Post.

Представник Пентагону, чиє ім’я тримається в таємниці, розповів про те, що на початку війни Росія мала набагато більше танків і бронемашин, ніж Україна. Але вже на 58-й день військових дій рф залишилася без величезної кількості техніки, а ЗСУ весь цей час на регулярній основі отримували допомогу від різних країн. Зрештою, українські військові тепер мають більше танків та броньованих машин, ніж їхні противники.

Джек Детч, репортер Foreign Policy, розповів про те, що Україна має більшу кількість танків за рахунок того, що ЗСУ отримало Т-72 з різних європейських країн. Танки були передані Україні Чехією та Польщею. Чехи передали 12 одиниць Т-72М1, а поляки відправили ЗСУ 100 танків.

Військові експерти зазначають, що раніше ЗСУ мали всього 2596 танків, а рф – 12420, що значно перевищувало можливості української армії. На момент вторгнення країною-агресором було сформовано 120 батальйонно-тактичних груп, яких забезпечили 4800 танками. Але значна їх частина була втрачена.