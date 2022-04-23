Зеленський про переговори з рф, готовність до війни на 20 років, деблокаду Маріуполя та рашизм

Сьогодні, 22:03 Переглядів: 459

Президент України сьогодні провів пресконференцію у Київському метрополітені, на яку зібралися українські та іноземні журналісти

Володимир Зеленський заявив, що Україна стане однією з найпотужніших держав у Європі. Він відповідаючи на питання, чи готовий український народ роками чи десятиліттями жити у стані підвищеної боєготовності, як, наприклад, Ізраїль.

- Більшість українців не просто готові жити 10-15-20 років в умовах постійного воєнного часу – у нас немає іншого виходу, – зазначив Зеленський.

Він зазначив, що переговори між українською та російською стороною на території Туреччини залежать від президента країни-агресорки володимира путіна.

Володимир Зеленський заявив, що сьогодні був один з найскладніших днів в обороні Маріуполя. За годину до пресконференції він мав розмову з бійцями «Азову», які перебувають на «Азовсталі».

- Сьогодні один з найскладніших днів в обороні Маріуполя. Ворог стріляє з моря, суші, танків, артилерії, літаків, — сказав Зеленський.

Президент відповів на запитання щодо вирішення питання оточення Маріуполя.

- Ми пропонуємо гуманітарне вирішення питання Маріуполя: обмін цивільних, поранених. Ми також готові до обміну наших військових, які обороняють Маріуполь. Ми запропонували будь-який формат вирішення цього питання, - пояснив Володимир Зеленський і додав, що Україна поки не може військовим шляхом деблокувати Маріуполь.

За його словами, українські військовослужбовці, які перебувають у заблокованому місті, чудово це розуміють.

- Ми маємо повне моральне право на військове розблокування наших міст. І маємо велику надію на те, що ми зможемо це зробити. Чи готові ми зараз? Ні. Нікому не вірте щодо військового розблокування. На сьогодні ми не готові, — сказав Зеленський.

Також український президент впевнений, що навіть у разі прориву чи окупації будь-якої області, Україна все одно все поверне назад.

- Це буде питання не 10-20 років, або не 8-річної війни з 2014 року, а питання того, чи буде у нас зброя. Як тільки вона буде і її буде достатньо, повірте мені — ми будемо повертати одразу ту чи іншу територію, яка тимчасово окупована, — сказав президент України.

Він заявив, що Україна точно не буде здаватися у війні з Росією.

- Українці не здаються. Ми точно не здамося. Ми це довели не порожніми словами, ми це довели кожним днем, кожним кроком, який ми проживамо в бою проти рф. Те, що вони робили, вбивали, гвалтували дітей маленьких – це все навіть не прояв, це нацизм. Історично їхня держава матиме у книжках і історії слово – рашизм. Не просто так всі говорять, що це рашизм. Слово нове, а вчинки такі самі, як були 80 років тому у Європі. За ці всі роки таких варварств просто не було, – сказав глава держави.

Про це та інші відповіді Президента України журналістам можна подивитись у відеозапису пресконференції.



