Зеленський про переговори з рф, готовність до війни на 20 років, деблокаду Маріуполя та рашизм

Президент України сьогодні провів пресконференцію у Київському метрополітені, на яку зібралися українські та іноземні журналісти
Володимир Зеленський заявив, що Україна стане однією з найпотужніших держав у Європі. Він відповідаючи на питання, чи готовий український народ роками чи десятиліттями жити у стані підвищеної боєготовності, як, наприклад, Ізраїль.
Він зазначив, що переговори між українською та російською стороною на території Туреччини залежать від президента країни-агресорки володимира путіна.
Володимир Зеленський заявив, що сьогодні був один з найскладніших днів в обороні Маріуполя. За годину до пресконференції він мав розмову з бійцями «Азову», які перебувають на «Азовсталі».
Президент відповів на запитання щодо вирішення питання оточення Маріуполя.
За його словами, українські військовослужбовці, які перебувають у заблокованому місті, чудово це розуміють.
Також український президент впевнений, що навіть у разі прориву чи окупації будь-якої області, Україна все одно все поверне назад.
- Це буде питання не 10-20 років, або не 8-річної війни з 2014 року, а питання того, чи буде у нас зброя. Як тільки вона буде і її буде достатньо, повірте мені — ми будемо повертати одразу ту чи іншу територію, яка тимчасово окупована, — сказав президент України.
Він заявив, що Україна точно не буде здаватися у війні з Росією.
Про це та інші відповіді Президента України журналістам можна подивитись у відеозапису пресконференції.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер