У Запорізькій області внаслідок артобстрілу загинули троє людей

Сьогодні, 07:09 Переглядів: 1 177

У селі Кам’янське Запорізької області внаслідок артилерійського обстрілу 23 квітня загинули троє мирних людей, повідомляє Запорізька ОВА

«Близько 14:00 в селі Кам’янське Василівського району в результаті артилерійського обстрілу російської федерації загинули троє мирних жителів, що у той час поралися на городі», - йдеться у повідомленні.

Також 23 квітня рашисти обстріляли місто Василівку, було вчинено обстріл м. Василівка. У житловий будинок в центрі міста влучила ракета системи «Ураган». Вона не розірвалася, потерпілих немає, але будинок зазнав руйнувань. Обстріл був скоєний з боку с. Бурчак, що тимчасово перебуває під окупацією, але, за даними ОВА, пропагандистські ЗМІ ворога планують зробити черговий інформаційний вкид зі звинуваченням в обстрілі Збройних сил України.

Окупанти завдали удару по Одесі крилатими ракетами — пошкоджені об'єкти інфраструктури (додано)



