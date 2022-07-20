Що буде з опаленням у Кременчуці та чи варто ремонтувати ТЕЦ через загрозу ракетного удару

Сьогодні, 15:25 Переглядів: 903

Після ракетного удару російської армії по Кременчуцькій ТЕЦ та її руйнації більша частина міста опинилась під загрозою увійти в зиму без централізованого опалення. Звісно, що така перспектива неабияк лякає кременчужан. Сьогодні, на онлайнбрифінгу журналісти запитали у начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна чи є зиск ремонтувати Кременчуцьку ТЕЦ в умовах війни, витрачаючи на це бюджетні кошти, через загрозу нанесення повторного ракетного удару ворога? І чому влада відмовилась від будівництва локальних котелень?

Лейтмотив цих запитань був один: «Чи будуть кременчужани взимку з опаленням та що влада робить для цього?»

- Так, Кабмін виділив 100 млн грн на відновлення ТЕЦ. Від будівництва локальних котелень ми не відмовились. Але на це потрібно кілька років – від розробки проєкту до запуску котелень. Міська влада Кременчука підтримує цю ідею і планує збудувати 2-3 котельні. Я знаю про дві, третя розглядається, як додаткова. Отже, щодо альтернативних шляхів забезпечення опалення Кременчука – робота проводиться, деталізувати нічого не буду, щоб не бути корегувальником. Є у нас альтернативні шляхи і ми зробимо все, щоб кременчужани взимку були з опаленням, - зазначив Дмитро Лунін.