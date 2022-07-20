Що буде з опаленням у Кременчуці та чи варто ремонтувати ТЕЦ через загрозу ракетного удару

Після ракетного удару російської армії по Кременчуцькій ТЕЦ та її руйнації більша частина міста опинилась під загрозою увійти в зиму без централізованого опалення. Звісно, що така перспектива неабияк лякає кременчужан. Сьогодні, на онлайнбрифінгу журналісти запитали у начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна чи є зиск ремонтувати Кременчуцьку ТЕЦ в умовах війни, витрачаючи на це бюджетні кошти, через загрозу нанесення повторного ракетного удару ворога? І чому влада відмовилась від будівництва локальних котелень?
Лейтмотив цих запитань був один: «Чи будуть кременчужани взимку з опаленням та що влада робить для цього?»
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№ 27 від 7 липня 2022Читати номер