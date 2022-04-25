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Кременчуцька РВА: внаслідок ракетного удару житловий сектор не постраждав, ТЕЦ і НПЗ зруйновані (ДОПОВНЕНО)

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 3 219

 

Продовжується гасіння пожежі на ТЕЦ і НПЗ, є один загиблий та постраждалі

Головною темою на ранковому брифінгу керівника Кременчуцької районної військовою адміністрації Олега Лєдніка були наслідки вчорашнього ракетного удару по нафтопереробному заводу та ТЕЦ.

Він повторив те, що вже повідомляли начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін та міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Вчора ввечері 9 ворожих ракет вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і НПЗ. На жаль, одна людина загинула, семеро поранено. Більшість з них – працівники Кременчуцької ТЕЦ. Усім постраждалим надається медична допомога в лікувальних закладах міста.

Руйнування будівель на обох підприємствах значні, пожежі локалізовані. Пожежні працювали усю ніч і продовжують їх гасіння. До ліквідації наслідків ракетного удару залучені підрозділи ДСНС з Полтавської області, пожежний потяг не використовували.

- Я був на місті під час другого ракетного удару і бачив що там відбувалось. До війни звикнути неможливо… Гаряче водопостачання через пошкодження ТЕЦ у Кременчуці припиняється. Наслідки ракетного удару та шляхи відновлення обох підприємств будемо оцінювати сьогодні, - пояснив Олег Лєднік.

За його словами житловий сектор Кременчука внаслідок ракетних ударів не постраждав. Ніякого витоку аміаку чи інших отруйних речовин, про що розповсюджували чутки у соцмережах, не було. Екологічна ситуація у Кременчуці наразі відповідає нормам.

Нагадаємо, міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив, що ракети остаточно зруйнували НПЗ та ТЕЦ. Через це під загрозою опинився опалювальний сезон 2022-2023 років.

Доповнено:

За інформацією начальника Полтавської ОВА Дмитра Луніна, пожежа на Кременчуцькому НПЗ ліквідована сьогодні близько 10 години ранку.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна ракетний удар Кременчук НПЗ ТЕЦ
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