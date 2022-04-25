рф приховує від населення реальні втрати - британська розвідка

Сьогодні, 10:26 Переглядів: 486

Міноборони росії хоче контролювати виплати сім'ям загиблих в Україні, щоб приховати реальні масштаби втрат. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії.

- МО РФ пропонує, щоб військові, а чи не цивільні чиновники контролювали виплати компенсацій сім'ям загиблих солдатів. Це може бути продиктовано бажанням приховати від населення реальні масштаби втрат, - пишуть британці.

Також у Лондоні вважають, що рф досягла дуже невеликих успіхів після того, як вирішила перемістити фокус удару на повну окупацію Донбасу.

росія вирішила заблокувати, а не штурмувати завод "Азовсталь", що передбачає скованість багатьох підрозділів у Маріуполі, вони не можуть бути передислоковані.