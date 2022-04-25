На Великдень значних порушень громадського порядку на Кременчуччині не було

Сьогодні, 11:17 Переглядів: 307

Жителі району проявили свідомість і якби не ракетний удар ворога , можна було б сказати, що святковий день пройшов спокійно

За минулу добу, коли в Україні святкували Великдень, порушень громадського порядку та масового скупчення людей під час проведення церковних служб та освячення пасхальних кошиків у Кременчуцькому районі не було.

Поліція зареєструвала 21 виклик через порушення громадського порядку особами у нетверезому стані. Втім, ці порушення були незначні і поліцейські обмежились попередженнями та профілактичними бесідами. Про це начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив журналістам під час ранкового брифінгу.

- Дякую всім жителям району за розуміння та проявлену свідомість. Великдень пройшов би спокійно, якби ввечері ворог не «поздоровив» нас ракетним ударом , - зауважив Олег Лєднік.

Втім, за добу в районі затримали чотирьох нетверезих водії за кермом автівок. Щодо них поліцейські склали адмінпротоколи за статтею 130 КУАП.

Порушники будуть притягнуті до адмінвідповідальності у вигляді штрафу, а їх автівки поставили на штрафмайданчик. Нагадаємо, що автомобілі таких правопорушників у період воєнного стану за рішенням суду можуть бути вилучені та направлені на потреби ЗСУ.

За словами Олега Лєдніка, ситуація на кордонах Полтавської області залишається спокійною, ворожих військ немає, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено, випадків мародерства та пожеж, за винятком пожеж внаслідок ракетного удару на НПЗ та ТЕЦ, у районі за минулу добу не зафіксовано.