На Полтавщині жінка спалила сусідку

2 липня 43-річна жителька Новооржицької тергромади вбила 37-річну сусідку. Про це повідомила пресслужба поліції Лубенщини.
Близько 20.40 медики Лубенської лікарні інтенсивного лікування предали у поліцію інформацію про госпіталізацію 37-річної жінки із численними опіками.
Під час слідчих дій на місці події працівники поліції встановили, що у житловому будинку одного із сіл Новооржицької тергромади під час спільного дозвілля між жінками виник конфлікт.
За даним фактом слідчі слідчого управління поліції Полтавщини, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, фігурантці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У рамках відкритого кримінального провадження, триває досудове розслідування.
У разі визнання вини судом жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.
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№ 27 від 7 липня 2022Читати номер