На Полтавщині жінка спалила сусідку

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Та померла в лікарні

2 липня 43-річна жителька Новооржицької тергромади вбила 37-річну сусідку. Про це повідомила пресслужба поліції Лубенщини.

Близько 20.40 медики Лубенської лікарні інтенсивного лікування предали у поліцію інформацію про госпіталізацію 37-річної жінки із численними опіками.

Під час слідчих дій на місці події працівники поліції встановили, що у житловому будинку одного із сіл Новооржицької тергромади під час спільного дозвілля між жінками виник конфлікт.

- У ході конфлікту 43-річна жінка облила 37-річну легкозаймистою речовиною та підпалила. На жаль, через деякий час потерпіла від отриманих тілесних ушкоджень померла в лікарні. На часі за вчинення злочину фігурантці повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою, - розповів Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.

За даним фактом слідчі слідчого управління поліції Полтавщини, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, фігурантці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У рамках відкритого кримінального провадження, триває досудове розслідування.

У разі визнання вини судом жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.