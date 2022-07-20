Кременчуцькі правоохоронці зловили браконьєра

19 липня водна поліція Кременчука затримала 43-річного чоловіка, який ловив рибу на 260 м сіток. Про це повідомляє пресслужба поліції Кременчука.
Загальний об’єм виловленої риби – понад 30 кілограм. Завдана державі шкода – понад 240 000 гривень.
Щодо порушника інкриміновано ч.1 ст.249 (Браконьєрство) Кримінального кодексу України. Кременчужанину загрожує обмеження волі до трьох років.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер