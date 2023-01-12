Фермерам Кременчуцького району пропонують зберігати вирощений врожай у полімерних рукавах

Сьогодні, 09:34 Переглядів: 242

Багатомісячна блокада морських портів, знищення або часткове руйнування російськими військами зерносховищ призвели до виникнення проблем в Україні із зберіганням вирощеного врожаю 2022 року. На їх вирішення спрямований проєкт програми USAID з аграрного і сільського розвитку та його партнера – програми «Інноваційні методи заготівлі зерна ММСП як шлях до сталого розвитку зернового напрямку та забезпечення продовольчої безпеки у Полтавській та Сумській областях». Про це розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

За його словами, фермери можуть зберегти вирощене збіжжя, яке не вдалося поки продати через надто низькі ціни на ринку, у полімерних рукавах.

Проєктом передбачається надання консультацій, а також послуг завантаження зерна у полімерні рукави для його довгострокового зберігання. Такі рукави пропонують як альтернативу зерносховищам і видають їх безкоштовно.

Долучитися до проєкту можуть фермери та підприємства, що обробляють від 5 до 5 000 га та мають потребу у зберіганні від 200 до 1 000 тонн зерна.

Рукави безкоштовно нададуть лише за умови, що у фермера є асфальтована площадка для зберігання рукавів з зерном, трактор та ковшовий навантажувач.

Орієнтовна оплата за завантаження зерна в рукава становить близько 170 грн за тонну.

- Якщо фермери чи підприємці зацікавлені у тому, щоб взяти участь у даному проєкті, потрібно звертатися до Кременчуцької РВА або до керівників органів місцевого самоврядування, - зазначив Артем Даценко.