На Кременчуччині сплеск насильства та є загибла, вчора вогнеборці загасили три пожежі (додано)

Сьогодні, 10:07 Переглядів: 244

Рятувальники ДСНС ще тричі виїжджали на загоряння, які не підтвердилися

Минула доба в Кременчуцькому районі пройшла неспокійно. Принаймні для вогнеборців. Рятувальники ДСНС 9 разів виїжджали на виклики – більшість із них були пов’язані з пожежами. На жаль, є постраждалі – загинула власниця згорілого будинку. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Серед подій минулої доби зафіксовано 3 пожежі.

Вчора, 11-го січня, загорівся житловий будинок в селі Очеретуватому Семенівської громади. На місце події направили рятувальників 8 державного пожежно-рятувального поста. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. У будинку виявили тіло 61-річної жінки. О 12.50 пожежа була локалізована, а до 13.15 – ліквідована. Ймовірно причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. На її гасіння залучалися 1 одиниця техніки та 5 рятувальників.

Вчора вдень загорівся житловий будинок в селі Солошине Горішньоплавнівської громади. Вогонь знищив покрівлю на площі 130 квадратних метрів. Втім, сам будинок вдалося врятувати. Постраждалих немає. На гасіння пожежі залучалося одне відділення 17 ДПРЧ та МПК села Озера.

Сьогодні опівночі у селі Майбородівці загорілася лазня. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Вогонь погасили рятувальники 14 ДПРЧ та МПК села Новознам’янки.

Ще тричі вогнеборці ДСНС виїжджали на виклики про пожежі у Глобиному, селах Білецьківка та Бориси, але загоряння не підтвердились.

За минулу добу працівникам ДСНС довелося тричі аварійно відкривати двері квартир у Кременчуці та Горішніх Плавнях.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 13 разів викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані. Це своєрідний рекорд – такої кількості п’яних дебоширів не було принаймні за увесь минулий рік.

Щодо 11 з нетверезих дебоширів поліцейські склали адмінпротоколи про домашнє насильство. Це також рекордна цифра для Кременчуцького району.

Протягом минулої доби на дорогах району затримали 2-х водіїв у стані алкогольного сп’яніння. Щодо них склали адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Додано: Як повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини, тіло жінки, що загинула на пожежі в селі Очеретувате, направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Наразі поліція, спільно із ДСНС, встановлюють причину загоряння. Одна із попередніх версій - несправність конвектора опалення.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою воно заподіяло загибель людей) Кримінального кодексу України.