Кременчук отримав допомогу для департаменту соціального захисту населення

Сьогодні, 07:40 Переглядів: 325

Це забезпечить більш якісну роботу

Організація «Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» за фінансової підтримки УВКБ ООН в Україні, надали матеріальну допомогу департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Робочі столи, стільці, офісне крісло, ноутбуки, принтер, роутери, жорсткі диски, канцтовари, засоби гігієни – все це увійшло в допомогу.

Завдяки отриманій допомозі з’явилася можливість організувати та створити нові робочі місця для спеціалістів, які матимуть змогу надавати більш якісну допомогу та соціальний супровід внутрішньо переміщеним особам.

На території Кременчуцької міської територіальної громади офіційно зареєстровано понад 31 000 внутрішньо переміщених осіб, з початком війни вона зросла у 10 разів. Внаслідок чого збільшилася необхідність у кадрах для надання послуг, консультування та допомоги внутрішньо переміщеним особам.