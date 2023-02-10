Ціновий штиль: за скільки можна заправити автівку на АЗС Кременчука та Полтавщини 10 лютого

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Скільки коштує бензин, дизпаливо та зріджений газ напередодні вихідних на заправках Кременчука та Полтавщини

На Полтавщині ціни на бензин, дизельне пальне та зріджений газ для автомобілів стабілізувалися. Лише один оператор підвищив ціни на бензин А-95 преміум. Щоправда, одразу на 2 грн за літр.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 10.02.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 49,30 +0,29 +0,583% Бензин А-95 48,20 0,00 0% Бензин А-92 46,98 0,00 0% Дизельне пальне 51,65 0,00 0% Газ автомобільний 25,88 0,00 0%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 10.02.2023 р.