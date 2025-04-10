Серед затриманих — дві мешканки з Горішніх Плавнів, житель Кременчуцького району та громадянка Полтави
Спецслужби викрили ще чотирьох проросійських агітаторів, які поширювали антиукраїнські дописи у соцмережах. Про це інформують у пресслужбі Управління Служби безпеки України у Полтавській області.
Серед затриманих — дві мешканки з Горішніх Плавнів, житель Кременчуцького району та громадянка Полтави.
Так, за даними правоохоронців, полтавка поширювала дописи, що містили у собі ворожу пропаганду, виправдовувала збройну агресію Росії та намагалася дискредитувати українських західних партнерів. Жінка звинувачувала їх у тому, що вони розв’язали війну з РФ і тепер воюють «дармовими» українцями замість своїх солдатів.
Ще дві жительки Горішніх Плавнів заперечували збройну агресію Росії та представляли її як внутрішній громадянський конфлікт. Фігурантки звинувачували українських захисників у воєнних злочинах та виправдовували війська окупантів, які погрожували знищенням «центрів прийняття рішень».
Також росіян підтримував іще один житель Кременчуцького району. В одній із заборонених на території України соцмереж він заперечував російську агресію та поширював дописи про «звільнення» Херсону російськими військами. Крім того, чоловік безпідставно звинувачував Україну в «постановці» звірств окупантів у Бучі.
Усім проросійським агітаторам слідчі СБУ повідомили про підозру за ч. ч. 2,3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.
Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала російську агентку, яка готувала теракти біля ТЦК та райвідділу поліції на Полтавщині.
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