Поліція Полтавщини за добу розкрила 74 злочини: крадіжки, шахрайства та наркозлочини

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Протягом доби на Полтавщині зареєстрували 221 повідомлення про події, які мали ознаки кримінальних правопорушень

Протягом минулої доби на лінію «102» від громадян надійшло понад 1030 заяв та повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, побутові сварки, адміністративні правопорушення, а також повідомлення, що не підтвердилися. Про це інформує пресслужба Головного управління Нацполіції у Полтавській області.

Із загальної кількості повідомлень 221 мали ознаки кримінальних правопорушень. Серед них:

15 крадіжок (зокрема, з житлових будинків – 1);

16 шахрайств;

2 факти незаконного обігу зброї;

6 наркозлочинів та інші.

Протягом доби поліція розкрила на території області 74 злочини.

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В поліції нагадують номери телефонів, за якими можна повідомити про місце перебування зниклих людей, а також обставини скоєння злочинів та правопорушень — (0532) 56-22-33 або 102.

В поліції також повідомляють, що минулої доби на Полтавщині перевірили 833 особи та 1030 транспортних засобів.

— У зв’язку з необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп, — йдеться у повідомленні.

Інформувати правоохоронні органи про зрадників, колаборантів та підозрілих осіб ви можете у телеграм-боті Нацполіції «Народний месник». Приєднатись до офіційного телеграм-бота Нацполіції можна за посиланням.

Служба безпеки України закликає повідомляти через спеціальний чатбот «Спали» ФСБешника» про спроби вербування для підпалів чи терактів російськими спецслужбами. Чатбот створено в Telegram, оскільки цей месенджер росіяни найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх до підпалів авто ЗСУ та різного роду диверсій і терактів.

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