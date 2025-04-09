У селі Рибці водій на Geely збив жінку на зупинці — був п’яним

9 квітня близько 12.00 у селі Рибці Полтавського району сталася ДТП — автомобіль Geely збив жінку, яка стояла на зупинці громадського транспорту. Про це повідомили в поліції Полтавщини.
За попередніми даними, 39-річний водій авто злетів з проїзної частини та наїхав на місцеву 69-річну мешканку. Постраждалу з травмами госпіталізували.
Водій був у стані алкогольного сп’яніння — це підтвердили поліціянти на місці.
Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Поліція встановлює всі обставини та причини аварії.
Нагадаємо, що від початку року на дорогах області в аваріях загинули 27 осіб.
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