На Полтавщині поліцейський офіцер врятував людину завдяки небайдужості місцевих жителів

Поліція висловила вдячність громадянам за пильність та небайдужість, а медикам — за оперативне реагування
Завдяки пильності громадян та швидкій реакції поліцейського вдалося вчасно надати допомогу чоловікові, який потребував невідкладної медичної допомоги. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
Сьогодні, 9 квітня, до поліцейського офіцера Хорольської громади Миколи Овчаренка за допомогою звернулися місцеві жителі. Вони повідомили, що 57-річний мешканець села Штомпелівка проживає одиноко та тривалий час не виходить зі свого помешкання.
Офіцер поліції виїхав на місце події для перевірки повідомлення. Зайшовши до вказаного будинку, він виявив у ньому знесиленого господаря у напівпритомному стані та одразу ж викликав екстрену медичну допомогу. Чоловіка госпіталізували. Наразі лікарі надають йому необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, сьогодні у Кременчуці на Полтавському проспекті знайшли тіло мертвого чоловіка — поліція з’ясовує обставини.
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