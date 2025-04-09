На Полтавщині поліцейський офіцер врятував людину завдяки небайдужості місцевих жителів

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 164

Поліція висловила вдячність громадянам за пильність та небайдужість, а медикам — за оперативне реагування

Завдяки пильності громадян та швидкій реакції поліцейського вдалося вчасно надати допомогу чоловікові, який потребував невідкладної медичної допомоги. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Сьогодні, 9 квітня, до поліцейського офіцера Хорольської громади Миколи Овчаренка за допомогою звернулися місцеві жителі. Вони повідомили, що 57-річний мешканець села Штомпелівка проживає одиноко та тривалий час не виходить зі свого помешкання.

Офіцер поліції виїхав на місце події для перевірки повідомлення. Зайшовши до вказаного будинку, він виявив у ньому знесиленого господаря у напівпритомному стані та одразу ж викликав екстрену медичну допомогу. Чоловіка госпіталізували. Наразі лікарі надають йому необхідну медичну допомогу.

— Поліція вдячна громадянам за пильність та небайдужість, а медикам — за оперативне реагування. В єдності — сила! — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Кременчуці на Полтавському проспекті знайшли тіло мертвого чоловіка — поліція з’ясовує обставини.

У березні жителі Кременчука знайшли тіло чоловіка без ознак життя на вулиці Шевченка.