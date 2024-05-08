На Полтавщині відкрився ще один рекрутинговий центр

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 0

Це вже четвертий центр в області, де громадяни можуть дізнатимя про вакансії у лавах Сил оборони

На Полтавщині відкрили ще один рекрутинговий центр. Працюватиме він у Миргороді при Центрі надання адміністративних послуг. Про це повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Тут можна дізнатися про вакансії у лавах Сил оборони й отримати детальні роз’яснення і консультації. Рекрутери допоможуть сконтактувати з представником тієї чи іншої військової частини та супроводжуватимуть до призначення на посаду, — додає він.

Це вже четвертий рекрутинговий центр в області — раніше вони відкрилися у Полтаві, Кременчуці та у Полтавьскому районі.

Усю детальну інформацію щодо роботи центрів можна дізнатися за телефонами:

Полтава — 0951865360;

Кременчук — 0661715429;

Полтавський район — 0950351937;

Миргород — 0669340736.

За словами Проніна, діяльність таких рекрутингових центрів допоможе громадянам знайти роботу в лавах Сил оборони, а державі — вмотивованих військових.

Нагадаємо, журналісти Телеграфа побували на відкритті рекрутингового центру у Кременчуці та дізналися усі особливості його роботи.