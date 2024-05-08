На Полтавщині відкрився ще один рекрутинговий центр

На Полтавщині відкрили ще один рекрутинговий центр. Працюватиме він у Миргороді при Центрі надання адміністративних послуг. Про це повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Це вже четвертий рекрутинговий центр в області — раніше вони відкрилися у Полтаві, Кременчуці та у Полтавьскому районі.
Усю детальну інформацію щодо роботи центрів можна дізнатися за телефонами:
За словами Проніна, діяльність таких рекрутингових центрів допоможе громадянам знайти роботу в лавах Сил оборони, а державі — вмотивованих військових.
Нагадаємо, журналісти Телеграфа побували на відкритті рекрутингового центру у Кременчуці та дізналися усі особливості його роботи.
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