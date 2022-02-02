Тероборона у Кременчуці укомплектована на 80%

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 3

Оскільки численна російська армія стоїть на кордоні, існує загроза повномасштабного вторгнення. Буде воно чи ні, це вже інше питання. Тому ми маємо бути готові до будь-яких подій. Цими вихідними АТОвці зустрілися з керівництвом тероборони у Кременчуцькому районі, щоб обговорити умови вступу до особового складу чи резерву територіальної оборони.

- Територіальна оборона у Кременчуці ще не повністю укомплектована. Залишилися лише кілька специфічних спеціальностей. Укомплектовані десь на 80%, - відповів на питання ТЪ заступник командира батальйону майор Віктор Дудура.

На Полтавщині зараз створено 5 батальйонів: Полтава, Кременчуцький район, Полтавський район, Лубенський та Миргородський район. Керівником тероборони Полтавщини є голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін. Основне завдання тероборони – залучення сил під час стихійного лиха, катастроф та контрдиверсійна боротьба в межах своєї зони відповідальності (весь Кременчуцький район). У разі загрози тероборона разом із представниками поліції, ДСНС та Нацгвардії мають швидко узгоджувати усі дії.

- Сподіватись на краще, але готуватись до гіршого, - відповів Віктор Дудура щодо загрози повномасштабного вторгнення російських військ на територію України.

За словами Віктора Дудури, тероборона (ТрО) у Кременчуці - одна з кращих на Полтавщині по комплектації. Від допомоги вони не відмовляються (проводка, квадрокоптери, безпілотники), крім коштів: їх можуть розцінити як хабар.

Особа, яка підписала контракт із теробороною, приходить на заняття й проходить службу у резерві ТрО. Дорожня карта після підписання контракту буде визначена окремо. З отриманням сигналу ви приходите на конкретне місце.

АТОвці з представником територіальної оборони

Який термін дії контракту?

- Аби потрапити у резерв ТрО, необхідно підписати контракт на проходження служби у резерві на три роки, для офіцерського складу - на 5 років. Штатна чисельність ТрО складається з офіцерів, сержантів та солдатів, які мають бойовий досвід.

Хто може стати резервістом ТрО?

- Будь-яка особа віком від 18 років до 60 років, яка пройшла медкомісію, професійний та психологічний відбір. Психологічний та професійний огляд можна пройти на комісії у самому батальйоні тероборони.

Чи потрібен досвід військової служби?

- Якщо є досвід військової служби, це добре, якщо немає, то все одно раді вас бачити у своїх лавах.





Віктор Дудура

Чи зараховується служба в теробороні як строкова військова служба?

Два контракти по три роки = строковій військовій службі.

Чи можна розірвати контракт на службу у резерві?

- Так само, як і у Збройних Силах України, ви можете розірвати контракт, якщо йдете на військову службу за контрактом, за станом здоров’я або по закінченню терміну контракту.

Чи можуть громадяни, які не прописані у Кременчуці, підписати контракт із Кременчуцькою ТрО?

- Так, можуть. У резерві батальйону не лише кременчужани, а й мешканці з району.

Чи можу проходити службу в ТрО, якщо маю захворювання?

- Питання до лікарської комісії, у них є перелік захворювань. Комісія вирішує, придатний чи непридатний.

Яке штатне озброєння ТрО?

- Здебільшого штатне озброєння – стрілецька зброя… Є прагнення, щоб у нас були безпілотники для проведення розвідки місцевості та важкодоступних місць. Один пробний безпілотник у нас є.

Чим громадська організація ветеранів АТО може бути корисною силам ТрО?

- Ваша ініціатива, бойовий досвід, патріотизм, як для проведення занять, так і тоді, коли приходите підписувати контракт на проходження служби в резерві. Ми ніколи не відмовляємося від допомоги, наші двері відчинені.

Заступник командира батальйону Віктор Дудура повідомив, що на базі ТрО планують створити добровольче формування територіальних громад. До них можуть залучати осіб, непридатних до проходження військової служби за віком чи станом здоров’я. Згідно з постановою Кабміну такі формування зможуть використовувати власну мисливську зброю.