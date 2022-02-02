Тероборона у Кременчуці укомплектована на 80%

Оскільки численна російська армія стоїть на кордоні, існує загроза повномасштабного вторгнення. Буде воно чи ні, це вже інше питання. Тому ми маємо бути готові до будь-яких подій. Цими вихідними АТОвці зустрілися з керівництвом тероборони у Кременчуцькому районі, щоб обговорити умови вступу до особового складу чи резерву територіальної оборони.
На Полтавщині зараз створено 5 батальйонів: Полтава, Кременчуцький район, Полтавський район, Лубенський та Миргородський район. Керівником тероборони Полтавщини є голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін. Основне завдання тероборони – залучення сил під час стихійного лиха, катастроф та контрдиверсійна боротьба в межах своєї зони відповідальності (весь Кременчуцький район). У разі загрози тероборона разом із представниками поліції, ДСНС та Нацгвардії мають швидко узгоджувати усі дії.
За словами Віктора Дудури, тероборона (ТрО) у Кременчуці - одна з кращих на Полтавщині по комплектації. Від допомоги вони не відмовляються (проводка, квадрокоптери, безпілотники), крім коштів: їх можуть розцінити як хабар.
Особа, яка підписала контракт із теробороною, приходить на заняття й проходить службу у резерві ТрО. Дорожня карта після підписання контракту буде визначена окремо. З отриманням сигналу ви приходите на конкретне місце.
- Аби потрапити у резерв ТрО, необхідно підписати контракт на проходження служби у резерві на три роки, для офіцерського складу - на 5 років. Штатна чисельність ТрО складається з офіцерів, сержантів та солдатів, які мають бойовий досвід.
- Будь-яка особа віком від 18 років до 60 років, яка пройшла медкомісію, професійний та психологічний відбір. Психологічний та професійний огляд можна пройти на комісії у самому батальйоні тероборони.
- Якщо є досвід військової служби, це добре, якщо немає, то все одно раді вас бачити у своїх лавах.
Два контракти по три роки = строковій військовій службі.
- Так само, як і у Збройних Силах України, ви можете розірвати контракт, якщо йдете на військову службу за контрактом, за станом здоров’я або по закінченню терміну контракту.
- Так, можуть. У резерві батальйону не лише кременчужани, а й мешканці з району.
- Питання до лікарської комісії, у них є перелік захворювань. Комісія вирішує, придатний чи непридатний.
- Здебільшого штатне озброєння – стрілецька зброя… Є прагнення, щоб у нас були безпілотники для проведення розвідки місцевості та важкодоступних місць. Один пробний безпілотник у нас є.
- Ваша ініціатива, бойовий досвід, патріотизм, як для проведення занять, так і тоді, коли приходите підписувати контракт на проходження служби в резерві. Ми ніколи не відмовляємося від допомоги, наші двері відчинені.
Заступник командира батальйону Віктор Дудура повідомив, що на базі ТрО планують створити добровольче формування територіальних громад. До них можуть залучати осіб, непридатних до проходження військової служби за віком чи станом здоров’я. Згідно з постановою Кабміну такі формування зможуть використовувати власну мисливську зброю.
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