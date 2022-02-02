Поставили «воза поперед коней», або як у Кременчуці «узаконили» підняття тарифів на проїзд

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 451

Ціни на проїзд у тролейбусах та маршрутках в Кременчуці підвищили з 1-го грудня. І лише через два місяці це рішення міськвиконкому «узаконили», розглянувши його на засідання робочої групи з питань регуляторної політики, 1-го лютого.

Голова робочої групи, перший заступник міського голови Володимир Пелипенко вніс на розгляд групи два проєкти рішень міськвиконкому щодо встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському пасажирському автотранспорті та тарифів на перевезення у тролейбусах. У обох проєктах йдеться про втрату чинності попередніх рішень міськвиконкому від 28.07.2021 та 26.11.2021 року, якими тариф на проїзд у маршрутках був піднятий спочатку до 8, а потім до 10 грн, а у тролейбусах до 5 та 8 грн відповідно.

Новий тариф запропонований на тому ж рівні, що наразі діє: в тролейбусах та автобусах КТУ у розмірі 8 грн, в маршрутках у звичайному режимі - 8 грн, а у режимі маршрутного таксі - 10 грн. Обидва проєкти підготувало управління економіки з метою дотримання порядку прийняття регуляторних актів, передбаченого законом.

На засіданні прозвучало запитання щодо того, чому при підвищенні вартості проїзду з 1-го грудня не була дотримана процедура прийняття такого рішення, передбачена для регуляторних актів – оприлюднення, обговорення з громадськістю тощо. Володимир Пелипенко пояснив, що підняття вартості проїзду без регуляторної процедури (шляхом внесення змін у попереднє рішення міськвиконкому) було вимушеним кроком, обумовленим різким зростанням вартості палива та електроенергії.

«Регуляторна процедура трохи затягнута, триває не один місяць, ціни на паливо зросли на 130-140%, на електроенергію зростають щомісяця, і щоб не залишитись без перевізників ми були вимушені піти на такий крок… Ми маємо знайти баланс між тим, що можемо та тим, як повинно бути», - пояснив Володимир Пелипенко мотиви обходу процедури, передбаченої для таких рішень Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Він також наголосив, що діючі наразі тарифи на проїзд є «адекватними», але не рентабельні для перевізників, назвавши їх розмір своєрідним «компромісом» між ними та міською владою з метою підтримки «стабільності» у Кременчуці.

«Ми затверджуємо той тариф, який вже існує. Ми знайшли певну згоду, щоб не підвищувати тарифи до економічно обґрунтованого рівня. Це компромісне рішення і сподіваємося, що підвищувати їх більше не доведеться», - оптимістично висловився перший віцемер.

Проте, потім він почав розповідати про бажання міської влади оновити підстанції КТУ для заощадження електроенергії, про заплановані цього року великі зміни у галузі пасажирських перевезень у Кременчуці, для чого потрібні кошти. Де їх можна взяти за умови хронічного дефіциту міського бюджету? Питання скоріше риторичне. А ще Володимир Пелипенко пообіцяв нові регуляторні акти у цій галузі. Після цього повірити у щирість його сподівань на «не підвищення» тарифів на проїзд у пасажирському транспорті стало складно.