Поставили «воза поперед коней», або як у Кременчуці «узаконили» підняття тарифів на проїзд

Порушення порядку встановлення тарифів, визначеного законом, у мерії пояснили економічною доцільністю та турботою про кременчужан
Ціни на проїзд у тролейбусах та маршрутках в Кременчуці підвищили з 1-го грудня. І лише через два місяці це рішення міськвиконкому «узаконили», розглянувши його на засідання робочої групи з питань регуляторної політики, 1-го лютого.
Голова робочої групи, перший заступник міського голови Володимир Пелипенко вніс на розгляд групи два проєкти рішень міськвиконкому щодо встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському пасажирському автотранспорті та тарифів на перевезення у тролейбусах. У обох проєктах йдеться про втрату чинності попередніх рішень міськвиконкому від 28.07.2021 та 26.11.2021 року, якими тариф на проїзд у маршрутках був піднятий спочатку до 8, а потім до 10 грн, а у тролейбусах до 5 та 8 грн відповідно.
Новий тариф запропонований на тому ж рівні, що наразі діє: в тролейбусах та автобусах КТУ у розмірі 8 грн, в маршрутках у звичайному режимі - 8 грн, а у режимі маршрутного таксі - 10 грн. Обидва проєкти підготувало управління економіки з метою дотримання порядку прийняття регуляторних актів, передбаченого законом.
На засіданні прозвучало запитання щодо того, чому при підвищенні вартості проїзду з 1-го грудня не була дотримана процедура прийняття такого рішення, передбачена для регуляторних актів – оприлюднення, обговорення з громадськістю тощо. Володимир Пелипенко пояснив, що підняття вартості проїзду без регуляторної процедури (шляхом внесення змін у попереднє рішення міськвиконкому) було вимушеним кроком, обумовленим різким зростанням вартості палива та електроенергії.
Він також наголосив, що діючі наразі тарифи на проїзд є «адекватними», але не рентабельні для перевізників, назвавши їх розмір своєрідним «компромісом» між ними та міською владою з метою підтримки «стабільності» у Кременчуці.
Проте, потім він почав розповідати про бажання міської влади оновити підстанції КТУ для заощадження електроенергії, про заплановані цього року великі зміни у галузі пасажирських перевезень у Кременчуці, для чого потрібні кошти. Де їх можна взяти за умови хронічного дефіциту міського бюджету? Питання скоріше риторичне. А ще Володимир Пелипенко пообіцяв нові регуляторні акти у цій галузі. Після цього повірити у щирість його сподівань на «не підвищення» тарифів на проїзд у пасажирському транспорті стало складно.
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