Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Топ новина, Кременчук, Споживач

Поставили «воза поперед коней», або як у Кременчуці «узаконили» підняття тарифів на проїзд

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 451

 

Порушення порядку встановлення тарифів, визначеного законом, у мерії пояснили економічною доцільністю та турботою про кременчужан

Ціни на проїзд у тролейбусах та маршрутках в Кременчуці підвищили з 1-го грудня. І лише через два місяці це рішення міськвиконкому «узаконили», розглянувши його на засідання робочої групи з питань регуляторної політики, 1-го лютого. 

Голова робочої групи, перший заступник міського голови Володимир Пелипенко вніс на розгляд групи два проєкти рішень міськвиконкому щодо встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському пасажирському автотранспорті та тарифів на перевезення у тролейбусах. У обох проєктах йдеться про втрату чинності попередніх рішень міськвиконкому від 28.07.2021 та 26.11.2021 року, якими тариф на проїзд у маршрутках був піднятий спочатку до 8, а потім до 10 грн, а у тролейбусах до 5 та 8 грн відповідно.

Новий тариф запропонований на тому ж рівні, що наразі діє: в тролейбусах та автобусах КТУ у розмірі 8 грн, в маршрутках у звичайному режимі - 8 грн, а у режимі маршрутного таксі - 10 грн. Обидва проєкти підготувало управління економіки з метою дотримання порядку прийняття регуляторних актів, передбаченого законом.

На засіданні прозвучало запитання щодо того, чому при підвищенні вартості проїзду з 1-го грудня не була дотримана процедура прийняття такого рішення, передбачена для регуляторних актів – оприлюднення, обговорення з громадськістю тощо. Володимир Пелипенко пояснив, що підняття вартості проїзду без регуляторної процедури (шляхом внесення змін у попереднє рішення міськвиконкому) було вимушеним кроком, обумовленим різким зростанням вартості палива та електроенергії.

Підвищення тарифів на проїзд у маршрутках і тролейбусах мерія відклала на наступний рік
«Регуляторна процедура трохи затягнута, триває не один місяць, ціни на паливо зросли на 130-140%, на електроенергію зростають щомісяця, і щоб не залишитись без перевізників ми були вимушені піти на такий крок… Ми маємо знайти баланс між тим, що можемо та тим, як повинно бути», - пояснив Володимир Пелипенко мотиви обходу процедури, передбаченої для таких рішень Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Він також наголосив, що діючі наразі тарифи на проїзд є «адекватними», але не рентабельні для перевізників, назвавши їх розмір своєрідним «компромісом» між ними та міською владою з метою  підтримки «стабільності» у Кременчуці.

«Ми затверджуємо той тариф, який вже існує. Ми знайшли певну згоду, щоб не підвищувати тарифи до економічно обґрунтованого рівня. Це компромісне рішення і сподіваємося, що підвищувати їх більше не доведеться», - оптимістично висловився перший віцемер.

Проте, потім він почав розповідати про бажання міської влади оновити підстанції КТУ для заощадження електроенергії, про заплановані цього року  великі зміни у галузі пасажирських перевезень у Кременчуці, для чого потрібні кошти. Де їх можна взяти за умови хронічного дефіциту міського бюджету? Питання скоріше риторичне. А ще Володимир Пелипенко пообіцяв нові регуляторні акти у цій галузі. Після цього повірити у щирість його сподівань на «не підвищення» тарифів на проїзд у пасажирському транспорті стало складно.

5
Автор: Віктор КРУК
Теги: тарифи маршрутка тролейбус
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх