Діставайте гаманці: 10 гривень у маршрутках та 8 – у тролейбусах. Мерія Кременчука підвищила тарифи

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 141 Коментарів: 1

Рішення подане як «коригування тарифів» - саме так його представив міський голова Віталій Малецький.

Якими будуть тарифи з 1 грудня:

8 гривень – у автобусах у звичайному режимі руху;

10 гривень – у режимі маршрутного таксі;

8 гривень – у комунальних тролейбусах та автобусах КТУ.

Вартість проїзних місячних квитків у транспорті КТУ планується встановити таку:

учнівський - 120 грн;

студентський - 140 грн;

для громадян - 350 грн;

для підприємств, організацій - 600 грн;

комбіновані для населення (тролейбус-автобус) - 500 грн.

- Ми вимушені приймати таке рішення, тому що зросли ціни на автогаз, зросли ціни на електроенергію. І насправді підприємства працюють поза межею рентабельності. Ми дотуємо наше тролейбусне управління, і завдяки цьому воно ще може працювати. Щодо приватних перевізників, то ми теж надаємо посильну допомогу, фінансуючи перевезення пільгових категорій. Але вже цих коштів не вистачає, щоб фактично зводити кінці з кінцями цим суб’єктам господарювання. Вони нам надали свої розрахунки. Ці розрахунки дещо завищені, тому що їм хочеться, скажімо так, мати рентабельність із запасом: оновлювати техніку, розвивати матеріально-технічну базу. Але поки що оновлення техніки ми бачимо лише в тролейбусному управлінні. У приватних структурах навпаки йде звуження, - заявив мер.

При цьому він визнав, що перевізники порушують свої зобов’язання по кількості транспорту на маршрутах та умовах перевезень, і управлінню транспорту доводиться їх «коригувати».

Тарифи для КТУ були прийняті фактично без обговорення.

Висловивши невдоволення роботою приватних перевізників, тим, як вони платять податки, та їхніми розрахунками, мер, однак, поставив на голосування новий тариф у розмірі 10 гривень.

- Ви подали у розрахунках 10,41, ви згодні на 10 гривень? – звернувся він до одного з перевізників, який зберігає транспорт прямо на вулиці. - Так, - відповів представник підприємства.

І нові тарифи приватним перевізникам члени виконкому таки затвердили – одноголосно. Хоча методика встановлення тарифів, звісно ж, передбачає інший механізм і конкретні розрахунки, а не домовленості «згодні - не згодні». Проте у мерії, як бачимо, вважають інакше.

Раніше ми вже звертали увагу, що встановлення тарифів на транспорт має відбуватися за процедурою регуляторного акту – але виконком цю вимогу проігнорував.