Діставайте гаманці: 10 гривень у маршрутках та 8 – у тролейбусах. Мерія Кременчука підвищила тарифи

Рішення подане як «коригування тарифів» - саме так його представив міський голова Віталій Малецький.
Якими будуть тарифи з 1 грудня:
Вартість проїзних місячних квитків у транспорті КТУ планується встановити таку:
При цьому він визнав, що перевізники порушують свої зобов’язання по кількості транспорту на маршрутах та умовах перевезень, і управлінню транспорту доводиться їх «коригувати».
Тарифи для КТУ були прийняті фактично без обговорення.
Висловивши невдоволення роботою приватних перевізників, тим, як вони платять податки, та їхніми розрахунками, мер, однак, поставив на голосування новий тариф у розмірі 10 гривень.
- Ви подали у розрахунках 10,41, ви згодні на 10 гривень? – звернувся він до одного з перевізників, який зберігає транспорт прямо на вулиці.
- Так, - відповів представник підприємства.
І нові тарифи приватним перевізникам члени виконкому таки затвердили – одноголосно. Хоча методика встановлення тарифів, звісно ж, передбачає інший механізм і конкретні розрахунки, а не домовленості «згодні - не згодні». Проте у мерії, як бачимо, вважають інакше.
Раніше ми вже звертали увагу, що встановлення тарифів на транспорт має відбуватися за процедурою регуляторного акту – але виконком цю вимогу проігнорував.
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