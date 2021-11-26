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Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

Порушень немає і ніхто не мерзне: результати перевірок освітніх закладів Кременчука

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 196 Коментарів: 1

 

Також в департамент освіти з 22 листопада не надійшло жодної скарги про порушення температурного режиму

Протягом тижня представники виконкому спільно з працівниками дерпродспоживслужби та поліцією перевірили 20 комунальних та приватних закладів освіти Кременчука.

За словами заступниці директора департаменту освіти Світлани Михайленко, порушень карантинних вимог не виявили - і жодного протоколу не склали.

Щодо температурного режиму в освітніх закладах, жодної скарги з 22 листопада в департамент освіти не надійшло.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: перевірки порушення освіта
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Коментарі: 1

64
Mazepa:
Сьогодні, 11:41

Нехай міська влада спробує провести анонімне опитування і тоді дізнаєтесь про реальний стан справ, та яка реальна кількість скарг від населення.
Редакція може прикрутити голосування – чи є порушення температурного режиму в освітніх закладах і де саме.


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