Порушень немає і ніхто не мерзне: результати перевірок освітніх закладів Кременчука

Також в департамент освіти з 22 листопада не надійшло жодної скарги про порушення температурного режиму
Протягом тижня представники виконкому спільно з працівниками дерпродспоживслужби та поліцією перевірили 20 комунальних та приватних закладів освіти Кременчука.
За словами заступниці директора департаменту освіти Світлани Михайленко, порушень карантинних вимог не виявили - і жодного протоколу не склали.
Щодо температурного режиму в освітніх закладах, жодної скарги з 22 листопада в департамент освіти не надійшло.
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