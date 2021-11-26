Порушень немає і ніхто не мерзне: результати перевірок освітніх закладів Кременчука

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 196 Коментарів: 1

Також в департамент освіти з 22 листопада не надійшло жодної скарги про порушення температурного режиму

Протягом тижня представники виконкому спільно з працівниками дерпродспоживслужби та поліцією перевірили 20 комунальних та приватних закладів освіти Кременчука.

За словами заступниці директора департаменту освіти Світлани Михайленко, порушень карантинних вимог не виявили - і жодного протоколу не склали.

Щодо температурного режиму в освітніх закладах, жодної скарги з 22 листопада в департамент освіти не надійшло.