«Механізм ще в розробці, але ми встигнемо», - Мстислав Банік з Мінцифри про «вовину тищу»

«ТелеграфЪ» розпитав експертів з цифрової трансформації про все, що найближчим часом з'явиться в «Дії», COVID-сертифікати, «вовину тисячу», шахраїв та «гімнастику для шиї»
25 листопада до кременчуцького пункту Команди підтримки «Дії» в МПК завітали керівник з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік та заступник голови Полтавської ОДА з питань цифрової трансформації Ігор Панченко. Місце обрали не випадково - адже тут знаходиться Центр вакцинації, і саме тут кременчужани можуть отримати пораду від волонтера щодо того, як згенерувати COVID-сертифікат у додатку «Дія» одразу після щеплення.
Після зустрічі Мстислав та Ігор знайшли час, аби завітати до редакції «ТелеграфЪ» і ми розпитали їх про все, що нас цікавить в «Дії»:
Відповіді на ці і не тільки питання - у відео:
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