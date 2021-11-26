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«Механізм ще в розробці, але ми встигнемо», - Мстислав Банік з Мінцифри про «вовину тищу»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 391 Коментарів: 1

 

«ТелеграфЪ» розпитав експертів з цифрової трансформації про все, що найближчим часом з'явиться в «Дії», COVID-сертифікати, «вовину тисячу», шахраїв та «гімнастику для шиї»

25 листопада до кременчуцького пункту Команди підтримки «Дії» в МПК завітали керівник з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік та заступник голови Полтавської ОДА з питань цифрової трансформації Ігор Панченко. Місце обрали не випадково - адже тут знаходиться Центр вакцинації, і саме тут кременчужани можуть отримати пораду від волонтера щодо того, як згенерувати COVID-сертифікат у додатку «Дія» одразу після щеплення.

Після зустрічі Мстислав та Ігор знайшли час, аби завітати до редакції «ТелеграфЪ» і ми розпитали їх про все, що нас цікавить в «Дії»:

  • куди зникають COVID-сертифікати?
  • чому «Дію» можуть підробити школярі і як відрізнити справжню від підробної?
  • як будуть «виплачувати» обіцяну Зеленським тисячу для вакцинованих?
  • які ще документи та послуги скоро з'являться в «Дії»?
  • чи зможуть шахраї взяти на вас кредит, якщо ви загубите смартфон, де всі документи в «Дії»?

Відповіді на ці і не тільки питання - у відео:


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Автор: Руслана Горгола Відео: Артем Коваленко
Теги: Мінцифра цифровізація Дія Дія.Центри пункт підтримки COVID-сертифікати
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Коментарі: 1

64
Mazepa:
Сьогодні, 11:31

Нарешті сільські бабусі та дідусі зможуть зайнятися фітнесом в елітних міських клубах. Збулася їхня давня мрія. Спасибі Воване, що змушуєш досі всіх посміхатися від своєї творчості. bowtie


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