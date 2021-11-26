«Механізм ще в розробці, але ми встигнемо», - Мстислав Банік з Мінцифри про «вовину тищу»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 391 Коментарів: 1

«ТелеграфЪ» розпитав експертів з цифрової трансформації про все, що найближчим часом з'явиться в «Дії», COVID-сертифікати, «вовину тисячу», шахраїв та «гімнастику для шиї»

25 листопада до кременчуцького пункту Команди підтримки «Дії» в МПК завітали керівник з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік та заступник голови Полтавської ОДА з питань цифрової трансформації Ігор Панченко. Місце обрали не випадково - адже тут знаходиться Центр вакцинації, і саме тут кременчужани можуть отримати пораду від волонтера щодо того, як згенерувати COVID-сертифікат у додатку «Дія» одразу після щеплення.

Після зустрічі Мстислав та Ігор знайшли час, аби завітати до редакції «ТелеграфЪ» і ми розпитали їх про все, що нас цікавить в «Дії»:

куди зникають COVID-сертифікати?

чому «Дію» можуть підробити школярі і як відрізнити справжню від підробної?

як будуть «виплачувати» обіцяну Зеленським тисячу для вакцинованих?

які ще документи та послуги скоро з'являться в «Дії»?

чи зможуть шахраї взяти на вас кредит, якщо ви загубите смартфон, де всі документи в «Дії»?

Відповіді на ці і не тільки питання - у відео:



