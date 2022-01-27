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Кременчук, Информцентр для участников АТО

Кременчужани можуть долучитися до лав територіальної оборони

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 403

 

Захистимо свій дім - захистимо Україну!

Триває набір в окремий батальйон територіальної оборони ЗСУ Кременчук. Кременчужани можуть долучитися до 145 батальйону територіальної оборони (військова частина А7311), яка розташована у колишньому приміщенні наркодиспансеру

Кременчужан та мешканців району закликають вступати до лав формувань територіальної оборони
Штатна чисельність військовослужбовців за контрактом вже майже набрана, а це понад 40 офіцерів, сержантів та солдатів, які мають бойовий досвід.
Також у батальйоні набирають «резервістів», вони залучаються до військової служби лише на практичних заняттях з бойової підготовки. У разі загострення ситуації долучаються до виконання бойових завдань залучать добровольчі формування. Рішення щодо створення таких добровольчих формувань буде прийматися Командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України за погодженням з головами ОТГ. У Кременчуцькій ОТГ за погодження голови Кременчуцької РДА Олега Лєдніка. 
В Україні масово військові з досвідом та добровольці записуються до лав тероборони. Ексжурналіст «Кременчуцького Телеграфа» Олексій Ладика, який живе та працює у Краматорську, зауважив, що у них повністю укомплектована тероборона. 
- Тероборона у Краматорську повністю набрана. Це хороша новина! Багато дужих чоловіків хотіли вступити туди, але не всім вистачило місця. Це також хороша новина - охочих потрапити туди дуже багато. Звідки я це знаю? Дізнався, коли сам прийшов записуватись до тероборони. Щойно я прийшов до військкомату, мені вже на порозі сказали: тероборона вже укомплектована. Тож я попросився до резерву, - розповів журналіст Олексій Ладика. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: територіальна оборона
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