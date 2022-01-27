Кременчужани можуть долучитися до лав територіальної оборони

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 403

Триває набір в окремий батальйон територіальної оборони ЗСУ Кременчук. Кременчужани можуть долучитися до 145 батальйону територіальної оборони (військова частина А7311), яка розташована у колишньому приміщенні наркодиспансеру.

Штатна чисельність військовослужбовців за контрактом вже майже набрана, а це понад 40 офіцерів, сержантів та солдатів, які мають бойовий досвід.

Також у батальйоні набирають «резервістів», вони залучаються до військової служби лише на практичних заняттях з бойової підготовки. У разі загострення ситуації долучаються до виконання бойових завдань залучать добровольчі формування. Рішення щодо створення таких добровольчих формувань буде прийматися Командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України за погодженням з головами ОТГ. У Кременчуцькій ОТГ за погодження голови Кременчуцької РДА Олега Лєдніка.

В Україні масово військові з досвідом та добровольці записуються до лав тероборони. Ексжурналіст «Кременчуцького Телеграфа» Олексій Ладика, який живе та працює у Краматорську, зауважив, що у них повністю укомплектована тероборона.