Кременчужан та мешканців району закликають вступати до лав формувань територіальної оборони

Сьогодні, 17:50 Переглядів: 1 144

Ситуація на російсько-українському кордоні залишається вкрай напруженою. Перемовини США та НАТО з Росією фактично провалились. Захід відкинув ультимативні вимоги Путіна, а Росія демонстративно продовжує стягувати війська та відверто погрожує Україні й США. Такого загострення не було останні 30 років

Ситуація на російсько-українському кордоні залишається вкрай напруженою. Перемовини США та НАТО з Росією фактично провалились. Захід відкинув ультимативні вимоги Путіна, а Росія демонстративно продовжує стягувати війська та відверто погрожує Україні й США. Такого загострення не було останні 30 років. У США намагаються переконати Путіна, що плата за вторгнення в Україну буде руйнівною для російської економіки. А Україна може зупинити агресивні наміри північного сусіда лише збільшуючи свій оборонний потенціал, щоб ворог розумів, що у разі агресії величезні втрати він понесе не тільки в економіці. Одним із важливих елементів оборонного потенціалу є розгортання Сил територіальної оборони.

Наше видання нещодавно розповідало читачам про те, як йде формування 145 батальйону територіальної оборони (військова частина А7311) у Кременчуці. Ми вирішили продовжити цю вкрай важливу тему та дослідити, що зроблено за минулі тижні.

Як розповів командир батальйону підполковник Вадим Проценко, наразі завершується процедура укладання договору оренди та передачі приміщення Кременчуцького обласного наркодиспансеру для дислокації нової військової частини. Щоправда, перший поверх поки залишається за медустановою до тих пір, поки для цього не буде знайдено інше приміщення. Батальйону тероборони передають приміщення 2-5 поверху з окремим входом.

- Хоч договір ще не підписаний, але ми вже отримали тимчасовий доступ до приміщення, й наразі триває переїзд та формування батальйону. За планом воно має закінчитися до 15 лютого, - пояснив комбат.

За його словами, штатна чисельність військовослужбовців за контрактом вже майже набрана, а це понад 40 офіцерів, сержантів та солдатів. Відібрані кандидати завершують проходження військово-лікарської комісії, й наразі з ними укладаються контракти на проходження військової служби. Майже всі мають бойовий досвід, тобто приймали участь в АТО/ООС.

- Але це лише кадрова основа, кістяк нашого батальйону – штаб та командири підрозділів. Більшість особового складу військової частини укомплектовується «резервістами», а їх поки набрано менше половини, - зауважив Вадим Проценко.

Тобто у батальйоні є ще кілька сотень вакансій «резервістів», які живуть звичайним життям, а залучаються до військової служби лише на практичних заняттях з бойової підготовки кілька разів на місяць – зазвичай у суботу. А в разі загострення ситуації вони протягом кількох годин прибувають до лав своїх підрозділів та приступають до виконання бойових завдань.

Резервіст Кременчуцького батальйону тероборони

Вадим Проценко розповів, що, згідно з Законом «Про основи національного спротиву», окрім батальйону територіальної оборони, який входить до складу 116-ої окремої бригади територіальної оборони зі штабом у Полтаві (такі бригади формуються у кожній області), у Кременчуцькому районі розпочинається створення добровольчих формувань територіальних громад, яким буде дозволено використання власної мисливської зброї. Їх чисельність буде залежати від кількості жителів в кожній громаді та спроможності ОТГ фінансово утримувати такі формування. Рішення щодо створення таких добровольчих формувань буде прийматися Командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України за погодженням з головами ОТГ. Підпорядковуватися вони будуть штабу територіальної оборони району, тобто командиру батальйону тероборони. Інструктори батальйону тероборони будуть займатися підготовкою таких добровольчих формувань – проводити з ними заняття з вогневої, тактичної, військово-медичної та спеціальної підготовки. На бійців таких формувань буде передбачена штатна зброя, яка зберігатиметься в батальйоні тероборони.

Комбат Вадим Проценко ставить завдання на заняттях з вогневої підготовки

Важлива особливість – до таких добровольчих формувань, на відміну від «резервістів» батальйону територіальної оборони, можуть бути зараховані особи, не придатні до проходження військової служби за станом здоров’я чи віком. Тобто й ті, кому виповнилося 60 років і більше! Охороняти міст чи якийсь об’єкт у разі потреби вони зможуть, було б бажання.

Детальніше про умови та порядок проходження служби у військовому резерві, у добровольчих формуваннях ОТГ за місцем проживання та військової служби за контрактом можна дізнатися в Кременчуцькому районному ТЦК та СП (колишньому військкоматі) за адресою м. Кременчук, вул. Генерала Жадова, 6 та за телефоном (05366) 3-19-45 або за моб. тел. 0677090935.

Напередодні Командувач Сил територіальної оборони Збройних Сил України бригадний генерал Юрій Галушкін звернувся до українців та закликав вступати до підрозділів територіальної оборони:

«- Війна з Росією триває вже восьмий рік. Люди реагують на події з війни лише коли загинув або поранений воїн, цивільна людина або показують знищені під час обстрілу будинки. На жаль, ми навчилися з цим жити.

Вчергове Путін стягнув до кордонів України війська, демонструючи готовність до відкритого вторгнення. Від такого тиску легко впасти в паніку, але Збройні Сили готові дати відсіч агресору.

Війна триває, і за цих умов готовність і вміння кожного українця чинити опір є важливим чинником стримування російської агресії.

Озброєна, навчена і готова до протидії нація здатна вбити будь-яке бажання у ворожого солдата захопити та, ба більше, втримувати територію, населення якої чинитиме спротив. Простими словами кажучи, навіть одна думка про збиті вертольоти з десантом або спалені колони техніки, що перетнули кордон, множить на нуль бойовий дух російського солдата. А це дорого обходиться.

Набуття чинності закону про основи національного спротиву дозволяє створити потужну, справді здатну на таке систему ТрО. Це нова інституція, до якої залучено місцеву владу, інші сили безпеки і оборони, громадські організації. Але насамперед — це окремий рід сил Збройних Сил України.

Закон — це результат роботи всіх державних структур, експертних груп громадських організацій і просто небайдужих громадян. Взято за основу найкращі елементи та прийоми моделей ТрО провідних країн.

На жаль, немає у світі нічого ідеального, немає і в нас «червоної кнопки» з написом «Перемога», тому попереду велика, спільна робота із розбудови територіальної оборони країни.

Звичайно, ключова роль в організації і виконанні завдань належить Силам ТрО. На мені, як командувачі, та на моїх підлеглих лежить величезна відповідальність. Впевнений — тільки разом ми переможемо. Захищаючи свої родини і домівку — захистимо і всю Україну!

Формування Сил ТрО ЗСУ вже триває повним ходом. Найближчим часом буде завершено формування та комплектування чотирьох регіональних управлінь та 25 бригад Сил ТрО ЗС України. Бригади будуть дислоковані в кожному обласному центрі України та місті Києві, до складу бригад входитимуть від чотирьох до десяти окремих батальйонів, що розміщені в кожному районі згідно із адміністративним розподілом території України.

Бригади та батальйони у штаті мирного часу налічуватимуть 10 тисяч військовослужбовців. Це організаційні ядра, які здатні розгорнути й забезпечити зброєю та МТЗ підрозділи до штату воєнного часу.

Отже, на хребет Сил ТрО за короткий проміжок часу зможуть нарости м’язи в декілька сотень тисяч резервістів.

Як записатися до резерву територіальної оборони? Які потрібно документи? Як пройти медичну комісію? Як буде оформлятися контракт резервіста? Це нагальні запитання, які будуть додатково роз’яснені. Утім, уже нині керівництво Міністерства оборони та Збройних Сил України наполегливо працює над спрощенням цих процедур, бо, на жаль, медогляд прийдеться проходити так чи інакше, а це три-чотири дні вільного часу.

Наразі всім охочим необхідно звертатися до районних та обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання, де їм кваліфіковано дадуть роз’яснення та допоможуть оформити документи. Надалі цей процес будуть супроводжувати командири батальйонів та бригад.

Найближча мета — сформувати резерв ТрО на посади за штатом воєнного часу, у подальшому — мати бригади та батальйони, здатні швидко укомплектуватись своїми резервістами, привести себе в бойову готовність та приступити до виконання завдань.

Організовувати підготовку резервістів будуть батальйони та бригади Сил ТрО із залученням ресурсів місцевих адміністрацій на полігонах ЗСУ та на виділених ділянках місцевості в районі чи області.

Наша мета — підготувати якомога більше громадян, адже масова готовність суспільства до збройної відсічі — це те, що може не пустити війну в нашу домівку.

Нас не злякали у 2014 році, тож чому ми маємо лякатись тепер?

Я, бригадний генерал Юрій Галушкін, командувач, в одному з вами строю».