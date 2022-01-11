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Кременчук

У наркодиспансері базуватиметься територіальна оборона Кременчука

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 548 Коментарів: 1

 

Наразі триває набір в батальйон тероборони Кременчука

Батальойн територіальної оборони у Кременчуці базуватиметься у приміщенні Комунального підприємства «Кременчуцький обласний наркологічний диспансер Полтавської обласної ради». Раніше вони знаходилися у приміщенні Кременчуцького районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (раніше військкомат). Про це повідомив керівник Кременчуцького районного центру комплектування та соціальної підтримки Роман Сушко.

Наразі триває набір в батальйон тероборони Кременчука. Серед основних вимог – служба у Збройних Силах України.

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Автор: Альона Душенко
Теги: територіальна оборона
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Коментарі: 1

376
shoni1970:
Сьогодні, 16:11

Вибачаюся, а що, з наркоманами та алкоголіками вже покінчили? Чи вони соціально близькі нинішній владі?


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