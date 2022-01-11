У наркодиспансері базуватиметься територіальна оборона Кременчука

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 548 Коментарів: 1

Батальойн територіальної оборони у Кременчуці базуватиметься у приміщенні Комунального підприємства «Кременчуцький обласний наркологічний диспансер Полтавської обласної ради». Раніше вони знаходилися у приміщенні Кременчуцького районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (раніше військкомат). Про це повідомив керівник Кременчуцького районного центру комплектування та соціальної підтримки Роман Сушко.

Наразі триває набір в батальйон тероборони Кременчука. Серед основних вимог – служба у Збройних Силах України.