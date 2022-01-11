«Коли політика втручається у медицину, це страшно» - лікар Зауральський про закриття відділення трансфузіології

Кандидат медичних наук, лікар-трансфузіолог вищої категорії Ростислав Зауральський, який із 30 березня залишиться без роботи, дав інтерв'ю «Телеграфу»
Новина про те, що із 30 березня у Кременчуцькому перинатальному центрі закривають відділення трансфузіології та еферентної медицини, викликала резонанс у соцмережах. Пацієнтки відділення здивовані таким рішенням місцевої влади — у коментарях в Instagram відгукнулися ті, кому аутоплазма допомогла швидше відновитися після пологів.
«ТелеграфЪ»зустрівся із завідувачем відділенням Ростиславом Зауральським, щоб детальніше розпитати про причини закриття відділення.
Він відповів і на закиди мера міста Віталія Малецького та віцемерки Ольги Усанової. Зокрема, як ми писали раніше, вони заявили, що Зауральський нібито нічого не зробив, аби «унормувати» роботу відділення. У лікаря інша інформація: його проєкт реорганізації відділення два роки пролежав під сукном в департаменті охорони здоров'я.
Детально — у відео.
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