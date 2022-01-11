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Топ новина, Кременчук, Здоров'я, Політика, Інтерв'ю

«Коли політика втручається у медицину, це страшно» - лікар Зауральський про закриття відділення трансфузіології

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 933 Коментарів: 2

 

Кандидат медичних наук, лікар-трансфузіолог вищої категорії Ростислав Зауральський, який із 30 березня залишиться без роботи, дав інтерв'ю «Телеграфу»

Новина про те, що із 30 березня у Кременчуцькому перинатальному центрі закривають відділення трансфузіології та еферентної медицини, викликала резонанс у соцмережах. Пацієнтки відділення здивовані таким рішенням місцевої влади — у коментарях в Instagram відгукнулися ті, кому аутоплазма допомогла швидше відновитися після пологів.

«ТелеграфЪ»зустрівся із завідувачем відділенням Ростиславом Зауральським, щоб детальніше розпитати про причини закриття відділення.

- Коли політика втручається у медицину, це страшно, - заявив лікар.

Він відповів і на закиди мера міста Віталія Малецького та віцемерки Ольги Усанової. Зокрема, як ми писали раніше, вони заявили, що Зауральський нібито нічого не зробив, аби «унормувати» роботу відділення. У лікаря інша інформація: його проєкт реорганізації відділення два роки пролежав під сукном в департаменті охорони здоров'я.

Детально — у відео.

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Автор: Татьяна Донченко Відео: Артем Коваленко
Теги: Зауральський перинатальний центр пологовий будинок кров лікар трансфузіологія
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Коментарі: 2

347
Olexander:
Сьогодні, 14:54

"Дякуємо " недомеру фіолетовому .Всунув свого носа і сюди.Закрити пологовий будинок а замість нього ТРЦ або новопобудову чергову .


12 1
4 092
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:25

кто то врет, возможно оба триsmile нічого не зробив, аби «унормувати» роботу відділення
  о как завернулиsmile



Цитата: Olexander
Закрити пологовий будинок
отделение


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