«Коли політика втручається у медицину, це страшно» - лікар Зауральський про закриття відділення трансфузіології

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 933 Коментарів: 2

Новина про те, що із 30 березня у Кременчуцькому перинатальному центрі закривають відділення трансфузіології та еферентної медицини, викликала резонанс у соцмережах. Пацієнтки відділення здивовані таким рішенням місцевої влади — у коментарях в Instagram відгукнулися ті, кому аутоплазма допомогла швидше відновитися після пологів.

«ТелеграфЪ»зустрівся із завідувачем відділенням Ростиславом Зауральським, щоб детальніше розпитати про причини закриття відділення.

- Коли політика втручається у медицину, це страшно, - заявив лікар.

Він відповів і на закиди мера міста Віталія Малецького та віцемерки Ольги Усанової. Зокрема, як ми писали раніше, вони заявили, що Зауральський нібито нічого не зробив, аби «унормувати» роботу відділення. У лікаря інша інформація: його проєкт реорганізації відділення два роки пролежав під сукном в департаменті охорони здоров'я.

Детально — у відео.