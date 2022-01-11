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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині 25-річний хлопець хотів «підірвати» поліцейське відділення

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 584

 

Зараз слідчі з’ясовують мотиви такого вчинку телефонного «терориста»

9 січня близько 21.00 на лінію «102» надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про замінування відділення №1 (місто Гадяч) Миргородського райвідділу поліції. Про це сповістив відділ комунікації поліції Полтавщини.

Особу та місцеперебування телефонного «терориста» з'ясували оперативні працівники. Ним виявився 25-річний житель Лютенської тергромади Миргородщини.

Відомості про дану подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 2 до 6 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування. У рамках відкритого кримінального провадження слідчі з’ясовують мотиви такого вчинку хлопця.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: sobitie.com.ua
Теги: ложное минирование Гадяч полицейские
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