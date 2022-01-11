1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Надзвичайні новини

У Кременчуці іноземець-рецидивіст убив 68-річну жінку

Сьогодні, 13:47 Переглядів: 1 011

 

Потерпілу намагалися врятувати медики, але не змогли

Поліцейські Кременчуцького районного управління поліції затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 68-річної кременчужанки.

До відділення №1 Кременчуцького райуправління поліції 28 грудня 2021 року близько 19.30 надійшло повідомлення від медиків, що у квартирі багатоповерхівки знайшли місцеву мешканку зі слідами насильства. Жінку у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. На жаль, врятувати потерпілу не вдалося. Від отриманих травм вона померла у лікарні 10 січня 2022 року.

Нападником виявився раніше судимий 56-річний іноземець, який останнім часом мешкав у Кременчуці. Наразі його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

Працівники слідчого підрозділу поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Чоловіку вже повідомили про підозру. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

У разі визнання судом вини підозрюваному загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: іноземець смерть вбивство травми
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх