У Кременчуці іноземець-рецидивіст убив 68-річну жінку

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Поліцейські Кременчуцького районного управління поліції затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 68-річної кременчужанки.

До відділення №1 Кременчуцького райуправління поліції 28 грудня 2021 року близько 19.30 надійшло повідомлення від медиків, що у квартирі багатоповерхівки знайшли місцеву мешканку зі слідами насильства. Жінку у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. На жаль, врятувати потерпілу не вдалося. Від отриманих травм вона померла у лікарні 10 січня 2022 року.

Нападником виявився раніше судимий 56-річний іноземець, який останнім часом мешкав у Кременчуці. Наразі його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Працівники слідчого підрозділу поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Чоловіку вже повідомили про підозру. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

У разі визнання судом вини підозрюваному загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.